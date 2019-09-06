Солнце и ветер поделили деньги

Правительство распределило квоты поддержки возобновляемой энергетики на 2022–2035 годы. Солнечная генерация, предприятия которой настаивали на увеличении своей квоты, получит 37% в общем объеме поддержки вместо 35%, доля ветроэнергетики снизится до 55,5%. Финансирование малых ГЭС останется неизменным — 30 млрд руб., или 7,5% в общем объеме финансирования.

Правительство определилось с квотами поддержки зеленой генерации в 2025–2035 годах. На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака от 3 сентября было решено, что на строительство ветроэлектростанций (ВЭС) будет направлено до 222 млрд руб., солнечных электростанций (СЭС) — 148 млрд руб., малых ГЭС — до 30 млрд руб. (на эти средства можно построить 50 МВт). Таким образом, в общем объеме финансирования на долю ВЭС придется 55,5%, СЭС — 37%, мини-ГЭС — 7,5%.

Пропорция в финансировании между солнечной и ветрогенерацией, таким образом, составила 40% на 60%, но ключевой инвестор в солнечную генерацию «Хевел» (СП «Реам Менеджмент» и «Реновы») Виктора Вексельберга просили дать им пропорцию в финансировании в 50% на 50%, и 45% на 55% по объему вводов. В обратном случае в компании ожидают, что могут существенно пострадать объемы выручки.

Вице-премьер в итоге поручил несколько увеличить долю солнечной генерации в общем объеме поддержки развития ВИЭ, но все же не до запрашиваемого компанией уровня. Если раньше предполагалось, что на СЭС будет направлено лишь 35% всех инвестиций, обеспеченных за счет повышенных выплат с оптового энергорынка, то по итогам совещания долю вводов предлагалось нарастить до 40%.

Впрочем, в протоколе совещания у вице-премьера допускается, что и это распределение квот еще может измениться. Так, до 16 сентября при голосовании относительно их распределения в профильной Ассоциации развития возобновляемой энергетики, возглавляемой Анатолием Чубайсом, должен быть достигнут кворум представителей отраслей ветро- и солнечной генерации. Общий инвестресурс на поддержку ВИЭ после 2024 года, как и предполагалось, будет ограничен 400 млрд руб., платежи энергорынка с учетом срока возврата инвестиций (до 2050 года), составят 725 млрд руб.

Татьяна Дятел, Владивосток