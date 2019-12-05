Турецкий парламент ратифицировал соглашение с Ливией о морских границах

Парламент Турции ратифицировал турецко-ливийский меморандум по разграничению морских зон на Средиземном море, подписание которого на прошлой неделе вызвало международный скандал. В случае реализации договоренностей между Анкарой и Триполи, часть греческой исключительной экономической зоны отходит Турции. Это делает проблематичным реализацию части нефтегазовых проектов в Восточном Средиземноморье.

Соглашение о военном сотрудничестве и меморандум о делимитации морских границ были подписаны по итогам состоявшейся 27 ноября встречи в Стамбуле между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Официально текст меморандума о морских границах не публиковался, однако карты, отражающие договоренности появились в турецких СМИ.

Афины и Каир осудили действия Анкары, охарактеризовав их как нарушение международного права. Эту позицию поддержал и ЕС. В среду президент Эрдоган встретился на полях саммита НАТО в Лондоне с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. По итогам переговоров, греческий политик заявил, что стороны зафиксировали разногласия и согласились обсуждать меры по укреплению доверия. Впрочем, он тут же подчеркнул, что проблемы в греческо-турецких отношениях «были, есть и будут». Со своей стороны президент Эрдоган заявил журналистам, что соглашение с Ливией соответствует международному морскому праву и останется неизменным, пока ливийское правительство национального согласия будет оставаться «твердым и сильным». Он подчеркнул, что никто не должен вмешиваться в этот вопрос. В частности, турецкий лидер раскритиковал Францию за попытку вступиться за Грецию.

Подробнее о турецко-ливийских договоренностях и связанными с ними проблемах — в материале “Ъ” «Афины и Анкара решили не накалять».