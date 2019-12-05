Афины и Анкара решили не накалять

Греция и Турция решили продолжить диалог об укреплении мер доверия, несмотря на обвинения Афин в адрес Анкары в нарушении международного права. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провели двусторонние переговоры в ходе саммита НАТО на фоне скандала, вызванного турецко-ливийскими договоренностями о военном сотрудничестве и разграничении морской экономической зоны в Средиземном море. Подписанные на прошлой неделе соглашения напрямую затронули интересы Афин и Каира, поставили под угрозу очередную попытку ливийского урегулирования и вызвали обеспокоенность ЕС и России. Впервые за долгое время Москва позволила себе резкую критику в адрес Анкары и Триполи.

Гонка за газ

В четверг вечером истекает ультиматум, предъявленный Афинами Триполи. Если в течение сегодняшнего дня Греция не получит текст турецко-ливийского Меморандума о разграничении морской экономической зоны на Средиземном море, посол Ливии будет выслана из страны. Текст документа, но уже от Турции требует и Евросоюз.

«Двусторонний меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией до сих пор не обнародован. Его содержание требует разъяснений. Мы ожидаем незамедлительной передачи текста Европейскому союзу»,— говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС. Таким образом, Брюссель ожидаемо стал на сторону Афин, которые назвали незаконными договоренности между Ливией и Турцией. При этом по просьбе турецкой стороны премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис все-таки встретился в среду с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита НАТО в Лондоне.

Соглашение о военном сотрудничестве и Меморандум о делимитации морских границ были подписаны по итогам состоявшейся 27 ноября встречи в Стамбуле между президентом Эрдоганом и главой ливийского правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. И если первый документ не вызвал особого удивления — Анкара всего лишь официально признала давно известный факт своей поддержки ПНС в борьбе с силами фельдмаршала Халифы Хафтара, то второй стал поводом для международного скандала. Официально текст Меморандума о морских границах не публиковался, однако детали договоренностей подробно излагают турецкие СМИ и даже публикуют карты. Линия разграничения огибает Кипр и фактически «упирается» в Крит, по сути лишая часть греческих островов собственной экономической зоны, что вызывает гнев Афин.

«Я поднял все вопросы, связанные с последними действиями Турции. Разногласия с обеих сторон были зафиксированы. Однако обе стороны согласились продолжить обсуждение мер по укреплению доверия»,— заявил по итогам переговоров премьер-министр Греции.





При этом он подчеркнул, что трудности в отношениях с Турцией «были, есть и будут», но их можно преодолеть, «если обе стороны проявляют готовность».

Всего за несколько часов до этого Кириакос Мицотакис, выступая на саммите, обвинил Турцию в грубом нарушении международного права. «Наша страна ожидает от соседей, что они проявят уважение к суверенным правам Греции, то есть воздержатся от действий и заявлений, которые ставят под угрозу добрососедские отношения и сохранение региональной безопасности»,— цитируют слова Кириакоса Мицотакиса греческие СМИ. Оперативной реакции НАТО на это заявление не последовало, но еще до саммита генсек альянса Йенс Столтенберг сказал в интервью греческой газете «Катимерини», что «НАТО не является частью процесса решения этих проблем», и все разногласия между Афинами и Анкарой должны решаться в рамках двусторонних контактов.

В Анкаре утверждают, что ничего не нарушали. Турецкие власти подчеркивают, что действовали на опережение, опасаясь, что Греция, Кипр и Египет решат все спорные вопросы в Восточном Средиземноморье без Турции. «До подписания указанного соглашения Турция неоднократно приглашала все стороны к переговорам для достижения консенсуса на основе равноправия и по-прежнему готова к этому»,— заявил официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой. В частности, в сентябре президент Эрдоган с трибуны Генеральной ассамблеи ООН предложил сотрудничество по принципу «зарабатывают все».

Первые нефтегазовые месторождения были обнаружены в Восточном Средиземноморье в 2009 году. Некоторые перспективные участки шельфа являются предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном. В феврале 2018 года турецкие корабли помешали буровой платформе итальянской компании Eni исследовать газовые месторождения на кипрском шельфе, поскольку, по мнению Турции, эти работы не учитывали интересы Северного Кипра. А этим летом уже Евросоюз ввел санкции против Анкары после ее отказа прекратить начатое в мае бурение в акватории Кипра. В сентябре Кипр подписал новое соглашение с компаниями Total и Eni на разработку месторождений.

«Соглашение подталкивает других региональных игроков — Израиль, Египет, администрацию киприотов-греков, Грецию и государства ЕС — вести переговоры с Турцией о любом трубопроводном проекте по доставке природного газа Восточного Средиземноморья на европейские рынки»,— отмечает турецкая газета Daily Sabah.





Речь в первую очередь идет о газопроводе EastMed, строительство которого планируют Израиль, Греция и Кипр. Протяженность трубопровода может составить 2 тыс. км, инвестиции в его строительство оцениваются примерно в $7 млрд. Маршрут должен пройти через израильское месторождение Leviathan и кипрское Aphrodite и дойти до Греции и Италии. Предположительная проектная мощность — 12–16 млрд кубометров газа ежегодно. Одним из лоббистов проектов являются США.

Есть ли право

«Вряд ли можно говорить о юридической безупречности разграничительной линии, обозначенной в двустороннем соглашении Анкары и Триполи, поскольку есть вопрос: корректно ли учтено влияние на линию острова Кипр, ведь с точки зрения международного права этот остров не находится под суверенитетом ни Ливии, ни Турции»,— сказал “Ъ” профессор МГИМО Александр Вылегжанин. Он также отметил, что «не столь очевидно, надлежаще ли представлена в этом соглашении Ливия как субъект международного права: там нет сейчас бесспорно легитимной власти, после военного вмешательства стран НАТО во внутренние дела этого государства и убийства его главы Муаммара Каддафи в нарушение принципа невмешательства во внутренние дела государства, предусмотренного статьей 2 Устава ООН».

Напомним, что после свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи Ливия оказалась расколота по территориальному признаку. Запад страны пытается удержать заседающее в Триполи правительство Файеза Сарраджа. Восток — вотчина Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Хафтаром. На его территории в Тобруке заседает Палата представителей (ПП) и действует свое «временное правительство». Парадокс в том, что международное сообщество официально признает и ПНС, и ПП. Однако на деле симпатии многих стран разделились. Так, Турция, Катар и во многом Италия поддерживают правительство Сарраджа, а Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Франция выступают на стороне ЛНА. Позиции Великобритании, США и России достаточно размыты.

О том, что договор Триполи и Анкары незаконен, говорят в Ливии сторонники Халифы Хафтара. Палата представителей уже потребовала от международного сообщества отказаться от признания ПНС легитимным представителем ливийского народа, а ЛНА призвала СБ ООН противостоять турецким амбициям в Ливии. Их полностью поддерживает Египет, который вместе с Грецией выступил против турецко-ливийских соглашений.

По мнению эксперта РСМД Кирилла Семенова, для Анкары меморандум стал шансом «монетизировать свой альянс с Сарраджем». «Меморандум также свидетельствует о долгосрочном характере партнерства между Анкарой и Триполи»,— сказал он “Ъ” и добавил, что это «нервирует Египет».

«Учитывая, что Турция ведет себя в Ливии практически зеркально Египту, Каиру непросто критиковать Анкару за военный союз с Триполи. Поэтому Египет ухватился за возможность атаковать Турцию, солидаризовавшись с Грецией и ЕС в целом по вопросу Меморандума о морских зонах»,— отметил эксперт.

Кирилл Семенов подчеркнул, что, несмотря на внутриливийские разногласия и позицию Каира, все международные соглашения, которые заключает Триполи, законны, так как ПНС признано ООН, но в будущем документы все равно должен будет одобрить новый парламент Ливии. Проблема в том, что проведение выборов в стране сейчас невозможно. А все попытки международного сообщества усадить стороны конфликта за стол переговоров терпят крах, любой повод может сорвать тщательно планируемые переговоры.

«Рассчитываем, что стороны, подписавшие упомянутые меморандумы, проявят политическое благоразумие и будут воздерживаться от шагов, способных еще больше обострить и без того непростую обстановку в Ливии и в целом в Средиземноморье»,— говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. И это одно из самых резких высказываний Москвы в адрес Анкары, да и Триполи за последнее время.

Москва обратила внимание не только на Меморандум о морских границах, но и второй документ, фактически разделив опасения Каира и других арабских стран.

В МИД РФ отметили, что подписанное Триполи и Анкарой соглашение о сотрудничестве в области безопасности «дало основание для утверждений о попытках Турции легализовать свою военную поддержку правительства в Триполи в его противостоянии с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, в том числе путем открытого нарушения оружейного эмбарго».

Кроме того, в Москве напомнили о словах спецпосланника генсекретаря ООН по Ливии Гасана Саляме, что ливийско-турецкие договоренности могут сорвать подготовку международной встречи по проблематике ливийского урегулирования в Берлине, запланированной на конец нынешнего года. «При этом возникает немало вопросов и непосредственно к Файезу Сарраджу»,— отметила Мария Захарова.

Примечательно, что именно из Триполи от лица членов ПНС все чаще и чаще звучит критика Москвы за военное вмешательство в ливийский конфликт на стороне Халифы Хафтара. Речь идет о наемниках ЧВК Вагнер. «Мы собираемся посетить Россию после того, как соберем все улики и представим их властям»,— заявил на прошлой неделе агентству Associated Press председатель базирующегося в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри. По его словам, в Ливии находится около 600–800 бойцов ЧВК. На этой неделе эмиратский телеканал «Аль-Аан» показал видеозапись, на котором один из российских наемников Игорь Коликов рассказывает о своем пребывании в Ливии.

Марианна Беленькая