Антонов: бездоказательные обвинения стали нормой для американских властей

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение Министерством финансов США санкций в отношении хакерской группы Evil Corp, шести российских компаний и 17 человек, которых обвиняют в хищении у банков более $100 млн. Он отметил, что черные списки были расширены «под предлогом борьбы с киберугрозами». При этом, как подчеркнул дипломат, «официальные американские представители вновь беспочвенно обвинили правительство России».

«Попавшие под санкции "хакерские группировки" и связанные с ними лица, дескать, оказывали прямую помощь нашим властям в "злонамеренной деятельности в киберпространстве". Никаких доказательств при этом не представлено. Такая практика в целом стала нормой для партнеров»,— приводятся слова господина Антонова на странице посольства РФ в США в Facebook.

Одновременно с этим посол РФ в США отметил, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить прямой диалог по вопросам кибербезопасности и договориться о совместном реагировании на профильные угрозы. «Однако в Вашингтоне эту идею старательно игнорируют, предпочитая навешивать на Россию ярлык киберпреступника. Подобная риторика явно не поможет в деле стабилизации двусторонних отношений»,— подчеркнул Анатолий Антонов.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что Evil Corp — это российская киберпреступная организация, ответственная за разработку и распространение банковского трояна Dridex. Также американские власти утверждают, что лидер Evil Corp Максим Якубец (известен в интернете под именем Aqua) связан с российскими властями и с 2017 года работал на ФСБ. За информацию о его местонахождении было объявлено «крупнейшее на сегодняшний день вознаграждение для киберпреступника» в размере $5 млн.