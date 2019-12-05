Shutterstock по требованию Роскомнадзора удалил оскорбляющий и суицидальный контент

Американский фотобанк Shutterstock выполнил требование Роскомнадзора и удалил со своего сайта информацию, признанную Генпрокуратурой и Роспотребнадзором запрещенной на российской территории, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра после того, как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации»,— сказал господин Ампелонский.

Напомним, 3 декабря стало известно о блокировке нескольких страниц крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock. Как тогда сообщили “Ъ” в Роскомнадзоре, заблокированные страницы содержали изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства. Эти страницы были внесены в реестр запрещенной в России информации.