Shutterstock по требованию Роскомнадзора удалил оскорбляющий и суицидальный контент

Американский фотобанк Shutterstock выполнил требование Роскомнадзора и удалил со своего сайта информацию, признанную Генпрокуратурой и Роспотребнадзором запрещенной на российской территории, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
«Роскомнадзор исключил страницы Shutterstock из соответствующего реестра после того, как сервис исполнил требования об удалении запрещенной информации»,— сказал господин Ампелонский.
Напомним, 3 декабря стало известно о блокировке нескольких страниц крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock. Как тогда сообщили “Ъ” в Роскомнадзоре, заблокированные страницы содержали изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства. Эти страницы были внесены в реестр запрещенной в России информации.
Пространство свободы, территория ограничений и серые зоны – в спецпроекте “Ъ”
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