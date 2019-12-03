Роскомнадзор заблокировал страницы фотобанка Shutterstock из-за оскорбления госсимволов

Несколько страниц крупнейшего в мире фотобанка Shutterstock были заблокированы в России, поскольку содержат изображения, оскорбляющие госсимволы России, а также информацию о способах самоубийства, сообщили “Ъ” в пресс-службе Роскомнадзора. Доступ к некоторым страницам американского сервиса был заблокирован накануне.

Согласно реестру запрещенной в России информации, доступ к трем страницам сайта по требованию Роскомнадзора был ограничен 7 и 21 октября, еще к одной — по требованию Генпрокуратуры 13 ноября. В компании, в частности, известно о блокировке домена Image.shutterstock.com. Там заявили, что контент уже удален, и Shutterstock продолжает работать с Роскомнадзором.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр запрещенной информации по требованию Генпрокуратуры за оскорбление госсимволов и по решению Роспотребнадзора за публикацию информации о способах совершения самоубийств. Механизм работы реестра всем известен: если запрещенная информация будет удалена, эти страницы будут исключены из реестра»,— сообщили сегодня, 3 декабря, в Роскомнадзоре.