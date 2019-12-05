General Motors и LG вкладывают $2,3 млрд в производство аккумуляторов для электромобилей

General Motors и LG Chem объявили в четверг о создании совместного предприятия с целью развития производства электромобилей американского автопроизводителя.

Согласно пресс-релизу, стороны создадут СП с равными долями собственности, в которое будет инвестировано $2,3 млрд. Эти средства пойдут на строительство завода аккумуляторов для электромобилей GM, который расположится вблизи деревни Лордстаун, штат Огайо. На нем будут работать около 1,1 тыс. сотрудников, а его годовая производственная мощность составит 30 ГВт·ч. В будущем этот показатель может быть увеличен.

В GM отмечают, что строительство нового завода позволит сократить стоимость аккумуляторных батарей и, соответственно, сделает электромобили американского автоконцерна более доступными для потребителей. Ранее компания объявила об инвестировании $700 млн в производственные мощности в Огайо, которые позволят среди прочего создать 450 рабочих мест.

Кирилл Сарханянц