Укрепление мер недоверия в Европе

Контроль над вооружениями станет одной из тем открывающегося сегодня в Братиславе Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках этой темы Германия рассчитывает обсудить предложенный ею пакет мер доверия и безопасности в военной сфере. Россия, как правило поддерживающая инициативы в области контроля над вооружениями, с германскими предложениями не согласна. Почему — выясняла в Братиславе спецкор “Ъ” Елена Черненко.

В доверительном ключе

Договориться о новых мерах доверия и безопасности Германия предложила 57 странам—участницам ОБСЕ незадолго до сегодняшнего мероприятия. В Берлине рассчитывают, что министры иностранных дел воспользуются встречей в Словакии, в том числе и для обсуждения немецкой инициативы. Немцы предлагают модернизировать так называемый Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года.

Это соглашение предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и бюджетах. В рамках Венского документа странами—членами ОБСЕ проводятся взаимные инспекции, осуществляются уведомления об учениях. На сегодняшний день он является самым эффективным механизмом контроля над обычными вооружениями в Европе. С двумя другими инструментами дела обстоят хуже.

Так, действие Договора по открытому небу (ДОН) в 2018 году, по сути, было замороженным из-за разногласий между Грузией и Россией, сейчас из него грозят выйти США. А Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вообще действует только на бумаге: попытка адаптировать его к современным условиям провалилась, и РФ приостановила свое участие в нем.

Венский документ же продолжает исполняться. К примеру, на этой неделе группа инспекторов из России посетила военный объект вооруженных сил Хорватии. В ноябре российские военные осматривали объекты в Португалии, Норвегии и Бельгии. С такими же инспекциями в Россию приезжают эксперты из других стран—участниц ОБСЕ.

Однако в Германии считают, что нынешняя редакция Венского документа устарела (его первая версия была одобрена еще в 1990 году), поскольку из-за конфликта вокруг Украины и конфронтации между Западом и Россией в европейском регионе как с доверием, так и с безопасностью все плохо. Для улучшения ситуации немцы предлагают три ключевые меры.

Во-первых, они считают необходимым четче описать, как ОБСЕ может реагировать на кризисы. На Западе болезненно восприняли недопуск в Крым европейских военных инспекторов в марте 2014 года и хотели бы договориться о правилах поведения и полномочиях сторон в конфликтных ситуациях. Одна из идей — создание независимых наднациональных кризисных инспекционных миссий ОБСЕ. Во-вторых, Германия призывает к большей транспарентности при проведении внезапных учений, число которых в последние годы возросло как на территории России, так и НАТО. По ныне действующей версии Венского документа, стороны не обязаны заранее уведомлять друг друга о такой военной деятельности. В МИД ФРГ сетуют, что это создает почву для «нервозности» и повышает риски непреднамеренных столкновений между силами России и стран—членов НАТО прежде всего в районах Балтийского и Черного морей. И наконец, Берлин предлагает увеличить число проводимых инспекций.

По словам источника “Ъ”, близкого к МИД Германии, изначально Берлин обсуждал эти предложения со странами «квинтета НАТО» (Великобритания, Италия, США, Франция, ФРГ), а в конце октября внес их на рассмотрение стран—участниц ОБСЕ, где они уже получили поддержку многих европейских стран. В Берлине хотели бы, чтобы Венский документ был обновлен уже в следующем году.

«Несерьезно»

Однако в России к этому предложению отнеслись скептически. В Москве убеждены, что косметические изменения договоров ситуацию не спасут, а, наоборот, «легитимируют» в письменном виде нынешнее плачевное состояние дел. Об этом “Ъ” сказал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, в Москве видят противоречия в том, что, с одной стороны, страны НАТО активизируют «носящую откровенно недружественный характер» военную деятельность близ границ России, а с другой — предлагают дополнительные меры доверия в рамках ОБСЕ.

«Лучшей мерой доверия и укрепления безопасности было бы замораживание военной натовской активности и начало движения в сторону ситуации, которая была до того момента, когда НАТО по идеологическим причинам решило "вернуться к истокам" и ориентировать свое основное военное строительство на парирование "угрозы с востока", которой не существует,— сказал заместитель министра “Ъ”.— А так получается, что через обсуждение каких-то новых мер доверия мы должны легитимировать новую реальность, которая создается НАТО. Это несерьезно».

По его словам, если посмотреть на историю контроля над вооружениями в Европе, то «реальные успехи создавались тогда, когда все действительно верили, что создают новую архитектуру безопасности». «Нужен какой-то политический проект, объединяющая идея, сегодня ее не существует»,— сказал он. И привел два примера. Переговоры о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе продолжались 17 лет (с 1973 года) и кончились ничем. Значительно более сложные консультации — по составу участников, району применения, степени интрузивности и контроля, а также по уровню разбивки военной информации — в рамках выработки ДОВСЕ длились чуть больше года и в 1990 году завершились подписанием прорывного на тот момент документа. «Это стало возможным, потому что тогда все страны действительно приступили к демонтажу наследия холодной войны»,— убежден Александр Грушко.

«На Западе обновление мер укрепления доверия и безопасности преподносят как чисто техническое решение. Но в Москве смотрят на ситуацию в Европе в целом и не считают, что одна модернизация Венского документа поможет решить военно-политические проблемы в отношениях с НАТО»,— объясняет “Ъ” консультант ПИР-Центра Олег Шакиров. Он выделяет три возможных варианта эволюции Венского документа 2011 года. Первый: отдельная модернизация этого соглашения с повышением его интрузивности (больше полномочий, больше уведомлений, больше инспекций) независимо от ситуации с другими элементами режима контроля над вооружениями в Европе и общей обстановкой (по типу того, что сейчас предлагает Германия). Второй: обновление Венского документа во взаимосвязи с развитием режима контроля над вооружениями и нормализацией отношений между Россией и Западом в военно-политической сфере. Третий: постепенная деградация Венского документа и снижение роли мер доверия и безопасности в Европе. По словам Олега Шакирова, интересам России отвечает второй сценарий, который также обоснован с точки зрения предыдущего опыта переговоров по военно-политическим темам в Европе. Но на его скорую реализацию в нынешних условиях рассчитывать не приходится.