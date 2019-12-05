В Альпах обнаружили след российских «разведчиков»

Газета Le Monde опубликовала расследование о 15 «офицерах ГРУ», которые якобы координировали свои действия неподалеку от Женевского озера. Их удалось рассекретить совместными усилиями британской и французской контрразведок. “Ъ FM” пообщался с жителями городов, которые фигурируют в статье, и выяснил, верят ли они в эту историю. С подробностями — Иван Якунин.

Роскошный вид на гору Монблан, долина горной реки Арв, уютная европейская застройка — малоэтажные домики, шале, дорогие отели — так выглядит популярный горнолыжный курорт Шамони в Верхней Савойе на востоке Франции. Только отель на новогодние каникулы обойдется в 200 тыс. руб. Ну чем не сказка! Однако, по данным Le Monde, это место стало рассадником опаснейших российских «разведчиков». Там «побывали» и знаменитые Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых подозревают в отравлении Скрипалей в Солсбери. Это может подорвать репутацию Шамони, рассуждает местная жительница Татьяна Марченко: «На самом деле Шамони — это очень безопасный и спокойный курорт, сюда съезжается весь мир. Я лично никогда ничего такого не слышала. Может быть, “спецагенты” выбрали такое известное людное место, потому что рядом находятся Швейцария, Италия — проходит пересечение границ. Но ведь пока ничего непонятно, есть вероятность, что это вообще fake news, хотя Le Monde — это в принципе серьезное издание».

Мишкин и Чепига — не единственные, кого журналисты связывают с этим местом. Там якобы был и генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого подозревают в отравлении болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева. И еще несколько человек, которые участвовали в спецоперациях в Крыму, на востоке Украины и в Молдавии, взламывали серверы ВАДА. Всего у них было три так называемых «базовых лагеря», в которых они располагались с 2014 по 2018 годы — это уже упомянутый Шамони, курортный город Эвиан на берегу Женевского озера с известным на весь мир минеральным источником и город Анмас. Местный гид Елена Мермийо-Ансельм не понимает, чем последний мог быть для них интересен: «Если Le Monde опубликовала какие-то материалы, то наверняка для этого есть основания, просто так такая известная газета публиковать ничего не будут. Анмас похож на какой-то подмосковный городок, он не очень популярен у туристов. Но Женева находится рядом, там, наверное, есть все филиалы международных организаций».

По данным газеты, «разведчики» придерживались особых правил безопасности, чтобы избежать провала. Они не контактировали с резидентурой в посольствах ближайших стран и специально не совершали провокаций на территории Франции, чтобы не привлекать внимания. “Ъ FM” попросил депутата Госдумы Андрея Лугового прокомментировать эти данные: «Какой только бред мы не слышим, это просто ужас. Возможно, скоро им померещится, что у нас стоит пулемет “Максим” на Эйфелевой башне. В западных средствах массовой информации происходит какой-то трэш. По-моему, можно смело говорить, что журналисты сошли с ума».

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Об этом «спецподразделении ГРУ», кстати, ранее писала газета The New York Times. По их данным, это агенты, у которых есть особая миссия — дестабилизация Европы. И кажется, им это удалось: публикацию Le Monde местные жители обсуждают в Facebook. Возник ожесточенный спор: стоит ли арестовывать «разведчиков» или лучше их лишний раз не злить.

Материалы зарубежных СМИ о российских «шпионах», которые устраивают провокации в Европе, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «криминальным чтивом».