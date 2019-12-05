Le Monde: во Франции нашли «базу ГРУ»

Европейским и американским спецслужбам удалось обнаружить базу Главного управления Генштаба во Французских Альпах, сообщает Le Monde. По данным издания, французские, швейцарские, британские и американские спецслужбы начали операцию по выслеживанию «российских шпионов» в Европе весной 2018 года.

Спецслужбам удалось составить список 15 российских офицеров, которые регулярно посещали Францию, останавливаясь в разных городах департамента Верхняя Савойя. Именно этот регион служил базой для российских разведчиков, которые затем отправлялись на задания по всей Европе. Все они относятся к «части №29155 161-го центра подготовки» ГУ ГШ ВС.

Среди тех, кто регулярно пользовался «шпионской базой» во Франции, пишет издание, оказались: Александр Мишкин (псевдоним Александр Петров), Анатолий Чепига (псевдоним Руслан Боширов), а также генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним Сергей Федотов) — всех троих западные спецслужбы связывают с операцией по отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Еще шесть офицеров из этого списка связывают с покушением на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева — это Владимир Попов, Николай Конинихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Сергей Павлов и Георгий Горшков. Кроме того, Le Monde удалось идентифицировать еще пятерых участников этого списка, но только по их псевдонимам — это Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и Геннадий Швец.

Европейским спецслужбам не удалось обнаружить «тайник оборудования и оружия российских разведчиков», пишет газета, однако удалось установить места, где офицеры проживали и где покупали продукты и одежду.

Кирилл Сарханянц