Против мусора, за врачей, шамана и выборы

В третьем квартале 2019 года в России прошло более 580 протестов, а всего с начала года — 1443, рекордный показатель за последние несколько лет. Об этом “Ъ” рассказали в Центре социально-трудовых прав (ЦСТП), специалисты которого ежеквартально публикуют доклад «Как протестуют россияне». По данным исследователей, в России ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестов. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) рост протестной активности связывают с «официозным враньем» и подчеркивают, что «впервые в 2019 году столкнулись с цеховой солидарностью россиян».

Самыми популярными причинами протеста в России в июле—сентябре 2019 года стали увольнения врачей, экологическая ситуация в Шиесе и выборы в Мосгордуму. По словам автора доклада «Как протестуют россияне», руководителя группы мониторинга ЦСТП доцента Пензенского госуниверситета Анны Очкиной, количество протестных акций за третий квартал превысило отметку 580 и «является знаковым». В первом квартале 2019 года, согласно данным ЦСТП, в России состоялось 429 громких протестов, во втором — 434. В России, отмечают исследователи, ежегодно проходит от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. уличных протестных акций.

«На первом месте по количеству акций в третьем квартале стоит Шиес (акции против проекта вывоза московского мусора в Архангельскую область.— “Ъ”), который получил всероссийскую поддержку, в том числе в Москве, Волгограде и Тюмени,— рассказала “Ъ” госпожа Очкина о подготовке доклада ЦСТП.— Московские протесты в поддержку честных выборов в Мосгордуму стоят на втором месте, но по количеству участников выбиваются в лидеры, так как только 10 августа на акцию "Допускай" в Москве вышли более 50 тыс. человек. Показательно, что поддержать москвичей на пикетах солидарности выходили по 200–300 человек в других регионах». Готовность поддержать соотечественников выходом на митинг или серию пикетов, по словам Анны Очкиной, означает, что «в 2019 году общество в России имеет другое социальное качество, нежели в 2016–2017 годах» — до протеста против пенсионной реформы,— которое стало определяющим. «В доклад за третий квартал войдут также массовые акции в поддержку шамана (Александр Габышев был задержан по пути в Москву для "политического ритуала".— “Ъ”) в Бурятии и забастовка крановщиков в Казани, протесты которых закончились 22 августа,— рассказала госпожа Очкина.— И, конечно, серия выступлений врачей, которую СМИ окрестили "бунтом". Работники здравоохранения Карелии, Пермского края, Новгородской и Самарской областей, Пензы, Орла, Владимира и многих других городов (против увольнения коллег и за улучшение условий труда.— “Ъ”) показали, что предел терпения в социальном секторе исчерпан».

Двумя непротестными регионами России по-прежнему остаются Чукотка и Чечня. В остальных регионах треть акций протеста, по данным ЦСТП, составляют одиночные и массовые пикеты. Автор доклада «Как протестуют россияне» подчеркивает, что пикеты в 2019 году «в принципе стали новым инструментом социального и трудового протеста». Также, по словам Анны Очкиной, «протест меняется, принимая форму бессрочного пикета, регулярных пикетов у метро (с 1 ноября проходят по пятницам в Москве и Санкт-Петербурге.— “Ъ”)». «В 2020 году продолжатся протесты врачей и экологических активистов,— прогнозирует автор исследования протестов.— Ситуация в городе Карабаново (Владимирская область.— “Ъ”), где в ноябре 3 тыс. человек вышли против строительства мусорно-сортировочной станции, говорит о том, что протесты против мусора будут обостряться и обострять ситуацию вокруг неравенства Москвы и регионов».

При этом, по словам заместителя директора «Левада-центра» Дениса Волкова, «протестные настроения в России ослабли после резонансных разгонов протестующих в Москве». «Но это не означает, что региональные протесты сошли на нет,— отмечает господин Волков.— Проблема Шиеса, где экологи заявляют о возможной экологической угрозе, к примеру, никуда не делась. Несмотря на это, в целом по стране мы отмечаем тенденцию повышения рейтингов (руководителя государства и глав регионов.— “Ъ”)».

Отметим, что в декабре состоится ежегодная встреча президента России с членами СПЧ, где глава комиссии по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе намерен доложить о протестах в стране в 2019 году. Как рассказал “Ъ” господин Сванидзе, «в этом году количество российского протеста перешло в качество, в том числе из-за недовольства молодежи отсутствием социальных лифтов и официозным враньем». «Кроме того, в 2019 году мы столкнулись с таким явлением, как "цеховой протест": врачи, учителя, ученые, актеры объединялись между собой и создавали при этом некий единый протест»,— отметил господин Сванидзе, уточнив, что доклад президенту о протестах «еще не готов».

Мария Старикова