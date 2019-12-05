«Газпром» и Монголия подписали меморандум о совместной оценке поставок российского газа в Китай

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Монголии Улзийсайханы Энхтувшин подписали меморандум о проведении совместной оценки возможности поставок российского газа в Китай через Монголию, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Вице-премьер России Алексей Гордеев рассказал, что «Газпром» должен проработать новый маршрут газопровода в Китай через Монголию в течение полугода. «Сейчас вовлекается в рабочую группу китайская сторона, поскольку этот газопровод должен обеспечивать газом не только Монголию, но и Китай. Сроки такие, жесткие. В течение полугода все рассчитать и выдать предложения руководству страны»,— сообщил он (цитата по ТАСС).

В сентябре президент России Владимир Путин после визита в Монголию поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру изучить вариант прокладки транзитного газопровода через эту страну в Китай. Он назвал этот проект «вполне реалистичным».

Подробности — в материале “Ъ” «"Газпром" отправляют в Китай через Монголию».