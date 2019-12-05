Лавров призвал Германию использовать спецканалы для контактов правоохранительных органов

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждает, что ему неизвестно, на чем основываются заявления ФРГ о недостаточности участия Москвы в расследовании убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

«У нас есть с Германией каналы для того, чтобы общались правоохранительные органы, в том числе, и для рассмотрения вопросов, которые связаны с нарушением законодательства той или другой страны. Этими каналами будем пользоваться. Если наши немецкие партнеры будут заявлять, что они считают, что Россия сотрудничала недостаточно, то мне неизвестно, на чем они основывают такие оценки»,— сказал глава МИД РФ (цитата по сайту российского внешнеполитического ведомства).

Также господин Лавров прокомментировал заявление Берлина о том, что Москва недостаточно сотрудничает в расследовании преступления. «Мне неизвестно о том, на чем они такие свои оценки основывают. Если наши германские партнеры взяли (ситуацию с расследованием крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.— “Ъ”) за образец, то, наверное, так у нас ничего с ними не получится. Наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с российской стороной»,— заявил он.

Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа, немецкая полиция по подозрению в убийстве задержала гражданина РФ. По данным СМИ, прокуратура Германии склоняется к версии, что к убийству могут быть причастны власти России. 4 декабря власти ФРГ объявили о том, что из страны будут высланы два сотрудника российского посольства.

О том, как расследование убийства влияет на отношения Берлина и Москвы, — в материале “Ъ” «Слава Боширова и Петрова будоражит Германию».