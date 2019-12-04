Германия высылает двух сотрудников посольства РФ из-за убийства гражданина Грузии

Власти ФРГ высылают из страны двух сотрудников российского посольства, сообщает Der Spiegel без указания источника информации. Такое решение принято из-за того, что в Германии подозревают власти России в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине в августе этого года. В российском МИДе заявили “Ъ”, что «вынуждены осуществить комплекс ответных мер».

Издание уточняет, что сотрудники объявлены персонами нон грата, они должны покинуть страну в течение семи дней. В качестве причины столь жесткой меры наказания немецкий МИД сослался на отсутствие сотрудничества со стороны России в расследовании дела об убийстве. Ссылаясь на данные следствия, издание пишет, что есть «достаточные фактические доказательства» того, что убийство было совершено «по поручению государственных органов Российской Федерации».

Утром 4 декабря МИД ФРГ официально вызвал российского посла Сергея Нечаева и передал ему ноту, сообщают источники Spiegel. В устной ноте России настоятельно рекомендуется сотрудничать с Генпрокуратурой для выяснения обстоятельств дела. Расследованием убийства занимается генпрокуратура ФРГ.

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Напомним, в Берлине 23 августа застрелили гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан россиянин. Газета The Wall Street Journal вчера, 3 декабря, рассказала о расследовании дела в Германии. По данным издания, прокуратура склоняется к тому, что к убийству может быть причастна Россия. По подозрению в убийстве арестован россиянин. В докладе Bеllingcat, The Insider, центра «Досье» и Der Spiegel утверждается, что российские власти могли помочь в создании ложной личности предполагаемого преступника. Кремль назвал предположения о связи России с убийством в Берлине беспочвенными.

Подробнее об убийстве читайте в материале “Ъ” «В Берлинском парке разобрались по-кавказски»