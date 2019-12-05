Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и ранении двух мужчин

Орджоникидзевский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя СКР об аресте 50-летнего Дмитрия Коростелева, застрелившего вчера женщину и ранившего еще двух мужчин. На заседание его привезли под конвоем из больницы, куда он попал после задержания.

Как сообщает 59.RU, отвечая на вопрос судьи, Дмитрий Костелев не смог объяснить, почему он совершил преступление, при этом он также заявил, что не употреблял наркотики. «Я не хотел никого убивать, — сказал подозреваемый. — Перед родными сердечно извиняюсь».

Как следует из протокола обыска, в квартире Дмитрия Коростелева обнаружили и изъяли ружье, пистолет, порох, патроны и ножи. Взятые у него в больнице анализы показали наличие следов марихуаны и амфетаминов.

В своем ходатайстве следователь указал, что Коростелев подозревается в совершении тяжких преступлений, ранее уже был осужден за хранение наркотиков , может скрыться от следствия или совершить новое преступление.

Адвокат Коростелева попросила суд отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что у него есть постоянное место жительства, он болен и не будет скрываться от правосудия.

Суд счел доводы следователя СКР о необходимости ареста обоснованными и санкционировал избрание Коростелеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

50-летний безработный житель Перми Дмитрий Коростелев вчера около четырех часов утра несколько раз выстрелил из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу, застрелил женщину и ранил мужчину. При задержании он ранил водителя наряда Росгвардии. По предварительной версии, он находился в состоянии наркотического опьянения.

СУ СКР возбудило уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство. Обвинение Дмитрию Коростелеву предъявят в ближайшие дни.