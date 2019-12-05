Наркоман с ружьем

В среду утром в Перми находившийся в состоянии наркотического опьянения злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив мужчину и убив женщину. Перед задержанием он обстрелял патрульный автомобиль и ранил бойца Росгвардии. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство, в ближайшее время следователи будут ходатайствовать об аресте стрелка.

Как сообщили „Ъ-Прикамье“ в правоохранительных органах, стрелявший — 50-летний бывший индивидуальный предприниматель Дмитрий Коростелев. Около четырех часов утра, находясь в возбужденном состоянии, вызванном, по предварительным данным, приемом психотропных веществ, он открыл огонь из незарегистрированного ружья в своей квартире. Перезарядив оружие, он вышел на улицу и выстрелил в припаркованный неподалеку «Фольксваген», ранив очищавшего машину от снега 40-летнего мужчину, который являлся его соседом по подъезду. После этого преступник направился в сторону автобусной остановки, где убил шедшую на работу женщину — повара Елену Хилько. В этот день у нее был выходной, но она решила выйти на работу и помочь коллегам.

В это время мимо проезжал патрульный автомобиль группы вневедомственной охраны (входит в Росгвардию), по которому преступник также произвел несколько выстрелов. Вместе с прибывшим вторым экипажем росгвардейцы задержали стрелявшего, причем он успел ранить водителя патрульной машины Михаила Немтинова.

Раненый росгвардеец был помещен в больницу, где его посетил губернатор Пермского края Максим Решетников. Позже глава региона написал в своем Instagram, что договорился с руководством краевой Росгвардии о том, что Михаила Немтинова представят к государственной награде. Семье погибшей женщины выплатят 500 тыс. руб., раненым — от 200 до 400 тыс. руб.

Как сообщил представитель СУ СКР по Пермскому краю, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте задержанного.

По данным „Ъ-Прикамье“, Дмитрий Коростелев уже привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2013 года его задерживали сотрудники УФСБ по Пермскому краю по подозрению в приобретении и хранении наркотических и психотропных веществ в особо крупном размере. Коростелев был арестован и до суда содержался в СИЗО. В апреле 2014 года был осужден Орджоникидзевским судом Перми к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывал наказание в колонии общего режима №11 ГУФСИН по Пермскому краю в Чердынском районе. В октябре 2015 года Дмитрий Коростелев был условно-досрочно освобожден, его ходатайство об УДО поддержала администрация колонии и прокуратура. Вернувшись в Пермь, он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и занимался розничной торговлей одеждой и продуктами. В ноябре 2019 года прекратил деятельность в качестве ИП и временно нигде не работал.

Дмитрий Астахов