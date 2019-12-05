Защита осужденной в РФ за контрабанду гашиша израильтянки подала еще одну апелляцию

Адвокаты осужденной в России за контрабанду наркотиков гражданки Израиля Наамы Иссасхар подали полную апелляционную жалобу на приговор Химкинского городского суда Московской области. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 12 декабря.

Напомним, 11 октября суд приговорил Нааму Иссасхар к семи с половиной годам тюремного заключения, признав ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 и п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.

21 октября адвокаты уже подавали краткую апелляционную жалобу. Однако, как пояснил “Ъ” партнер уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант, «в четырехстраничном приговоре уместилось столько противоречий и нарушений, что их описание и анализ потребовали 56-страничного документа». В его тексте отмечается, что в связи с отсутствием протокола судебного заседания, копия которого была выдана стороне защиты лишь 18 ноября, а также невозможностью ознакомления со всеми материалами дела на момент подачи краткой апелляционной жалобы, адвокаты не могли привести сразу все необходимые доводы в подтверждение своей позиции. Адвокаты израильтянки утверждают, что «следов правосудия в этом деле пока не найдено, так же, как и следов какого-либо преступления». «Наша подзащитная уже восемь месяцев в тюрьме чужой страны. И кто она, если не заложница?» — заявил Вадим Клювгант.

Защита Наамы Иссасхар отмечает, что выводы суда противоречат доказательствам либо являются предположениями. В первую очередь они подчеркивают, что у израильтянки не было умысла на незаконное перемещение наркотического средства через границу, то есть на совершение контрабанды наркотического средства, равно как и на его незаконное хранение на территории Российской Федерации. Кроме того, по словам Наамы Иссасхар, ей не было известно о том, что в ее рюкзаке находится наркотическое средство, до тех пор пока оно не было в нем обнаружено в аэропорту Шереметьево.

9 апреля Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву. Перед переброской багажа в Москве на тель-авивский рейс на рюкзак израильтянки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 г гашиша. Девушку задержали. Изначально было возбуждено дело о хранении наркотиков, позднее появились обвинения в контрабанде.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ”.

Марианна Беленькая