Погрузка на Октябрьской железной дороге в ноябре снизилась на 2,3%

Погрузка в границах Октябрьской железной дороги в ноябре 2019 года, по оперативным данным, составила около 8 млн тонн — на 2,3% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом тарифный грузооборот за последний месяц осени уменьшился до 14 млрд тонно-км (-3,1% к 2018 году), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — до 18 млрд тонно-км (-2,9% к прошлому году). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

С января по ноябрь 2019 года на территории Октябрьской железной дороги погружено 92 млн тонн грузов. Тарифный грузооборот за указанный период составил 161 млрд тонно-км — на 2,2% больше, чем в 2018 году. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии незначительно увеличился — до 208 млрд тонно-км (+1,7 %).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что погрузка на Витебском направлении ОЖД за октябрь 2019 года превысила 645 тыс. тонн.