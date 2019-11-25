Погрузка на Витебском направлении ОЖД за октябрь превысила 645 тыс. тонн

За октябрь на линии Октябрьской железной дороги (ОЖД) в Витебском регионе (направление Петербург — Ивангород) погрузка составила более 645 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, по итогам прошлого месяца на железнодорожной станции Сала (Кингисеппский район Ленобласти) вырос объем погрузки химических и минеральных удобрений на 23% по сравнению с прошлым годом, до 79,1 тыс. тонн.

Всего на данном направлении за период с января по октябрь было перевезено более 6 млн тонн грузов.