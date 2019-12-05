В свердловской детской больнице, где врачи жаловались на низкие зарплаты, рассказали о реальном уровне дохода

Средняя заработная плата в подразделениях центра детской онкологии и гематологии, который входит в структуру областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге, составляет 70-80 тыс. руб. По данным анализа заместителя главного врача по онкологии и гематологии Ларисы Фечина, средняя зарплата врача за десять месяцев 2019 года в реанимации детского онкологического центра составляет 91 тыс. руб.

«Я проанализировала заработную плату. Во-первых, больших разрывов нет. Во-вторых, зарплата является составной частью тарифов по лечению. Если тарифы низкие, то начислить высокую зарплату невозможно. Если это тарифы по оказанию дорогостоящей медицинской помощи, то и составляющая по зарплате будет выше»,— рассказала она “Ъ-Урал”. Госпожа Фечина предположила, что низкая зарплата, о которой ранее сообщали врачи, может быть связана с невыработкой часов по ставке, низкой квалификацией или больничным.

По словам сотрудника больницы, фельдшер-лаборант в месяц получает около 23-24 тыс. руб. «В эту сумму входят все надбавки, которые возможны. В летние месяцы, когда часть сотрудников в отпусках, сумма может быть больше. До лета были месяцы, когда и 20 тыс. руб. не было»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”. По его словам, надбавка за высшую категорию составляет 3,7 тыс. руб., за родовой сертификат сумма может достигать 12 тыс. руб. «Премии нам уже больше четырех лет не платят: ни годовых, ни к праздникам. Нам сказали, что это пережитки прошлого»,— сообщил сотрудник больницы. Он отметил, что врачи ранее отправляли в региональное министерство здравоохранения письмо о низкой зарплате, однако «в ответ получили отписку». «У нас по отчетам все хорошо. Сколько мы получаем, никого не интересует. Руководство сказала нам: “Не нравится? Идите дежурьте”»,— добавил собеседник.

Напомним, в понедельник сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат. Под документом, подписались 113 человек. В письме медперсонал больницы пожаловался на «недостойно низкий уровень заработной платы» и «несправедливое распределение заработанных средств в больнице». По словам сотрудников, общий заработок врача составляет около 24 тыс. руб., медсестры — 20 тыс. руб., младшего медперсонала — 13 тыс. руб. При переработках «на руки» врач сможет получить 40-55 тыс. руб., а средний медперсонал — 20-30 тыс. руб. При этом, руководство учреждения в официальных докладах указывает зарплату врачей на уровне 80 тыс. руб., зарплату медсестер — 46 тыс. руб. Сразу после получения письма областной минздрав поручил провести проверку по фактам, изложенным в письме.

Анастасия Реутова