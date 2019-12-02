Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты

Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат. Под документом, опубликованным на странице профсоюза медработников «Действие» в социальной сети «ВКонтакте», подписались 113 человек.

В письме медперсонал больницы жалуется на «недостойно низкий уровень заработной платы» и «несправедливое распределение заработанных средств в больнице». «Мы не можем работать на полторы-две ставки, пытаясь обеспечить потребности наших семей, гробя свое здоровье, лишая себя полноценной жизни: отдыха, общения с родными и близкими, выполнения семейных и иных обязанностей»,— говорится в обращении. По словам сотрудников, общий заработок врача составляет около 24 тыс. руб., медсестры — 20 тыс. руб., младшего медперсонала — 13 тыс. руб. При переработках «на руки» врач сможет получить 40-55 тыс. руб., а средний медперсонал — 20-30 тыс. руб. При этом, руководство учреждения в официальных докладах указывает зарплату врачей на уровне 80 тыс. руб., зарплату медсестер — 46 тыс. руб.

«На нашу просьбу решить проблему, руководство сообщило о бедственном положении дел в больнице из-за низкого финансирования и не окупаемости услуг по госзаказу, услуг оплачиваемых ТФОМС»,— пояснили медработники, отметив, что в учреждении увеличивается административно-управленческий аппарат. В частности, созданы ставки заместителя главврача по управлению персоналом, заместителя главного инженера, четырех заместителей главной медсестры и секретарей главврача. Для решения проблемы сотрудники ОДКБ потребовали предусмотреть повышение зарплат для врачей — 66 тыс. руб., для среднего медперсонала — 33 тыс. руб.

Как сообщил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков на своей странице в Facebook, министр здравоохранения Андрей Цветков уже поручил провести проверку по фактам, изложенном в письме. «С каждым подписантом будет проведена индивидуальная работа по выяснению причин недовольства. В минздрав никто из медперсонала больницы не обращался с жалобами на низкую зарплату, в том числе во время неоднократных выездов в медорганизацию министра и сотрудников министерства»,— заявил господин Шестаков.

Напомним, в конце августа Свердловскстат опубликовал данные, согласно которым средняя зарплата врачей и медицинских работников в регионе по итогам первого полугодия 2019 года составляет 74,4 тыс. руб. В Екатеринбурге врачи получают более 78 тыс. руб., средний медперсонал — 43,6 тыс. руб., младший персонал — 37,5 тыс. руб.