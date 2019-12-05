Госдума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов

Госдума приняла закон о расширении действия эксперимента о самозанятых еще на 19 регионов России. Теперь он будет работать в регионах-донорах, которые не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионах, где есть города-миллионники. Рассмотреть вопрос об увеличении перечня регионов в январе предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Несколько депутатов перед рассмотрением законопроекта в третьем чтении предложили вернуть документ во второе чтении и расширить количество участников эксперимента. С инициативой выступил глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов. Против выступил первый вице-спикер Александр Жуков. Спикер Вячеслав Володин поручил ему рассмотреть вопрос о расширении списка.

«Правильно было бы Александру Жукову собрать руководителей нескольких профильных комитетов и определиться, какие территории еще можно включить. Оперативно провести согласовательные процедуры с правительством и, возможно, в январе выйти с предложением о расширении перечня»,— приводит слова господина Володина пресс-служба Госдумы.

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане с 2019 года. С 2020 года он будет действовать в Санкт-Петербурге, Башкирии, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийских автономных округах.

Подробнее о законопроекте читайте в материале “Ъ” «Самозанятым придали ускорение».