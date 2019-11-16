Самозанятым придали ускорение

Разработанный Минфином законопроект о резком расширении территории эксперимента по взиманию с самозанятых налога на профессиональный доход внесен вчера в Госдуму от имени парламентариев. Это позволит значительно ускорить принятие проекта за счет отказа от проведения внутриправительственных процедур по согласованию нововведений. С 1 января 2020 года к четырем регионам—участникам эксперимента добавятся еще 19. Кроме того, ряды плательщиков налога должны пополнить до 4 тыс. репетиторов, сиделок и домработниц, освобожденных от НДФЛ в рамках первой волны легализации самозанятых еще в 2017 году.

Глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о правке закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"». В конце октября законопроект с таким же содержанием на портале regulation.gov.ru. разместил для обсуждения Минфин (см. “Ъ” от 31 октября).

Согласно поправкам, к четырем территориям проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — Москве, Татарстану, Московской и Калужской областям с 1 января 2020 года планируется присоединить Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкирию.

Напомним, эксперимент предполагает упрощенный порядок регистрации самозанятых (через мобильное приложение), освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами. Размеры ставок налога — 4% с годового дохода не более 2,4 млн руб. при работе с физлицами и 6% — с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

По данным ФНС, на 31 октября 2019 года зарегистрировано 260 тыс. плательщиков НПД. В столице зарегистрировались 152 тыс. таких физлиц, в Московской области — 56 тыс., в Татарстане — 47 тыс. Калужской области — 6 тыс.

Как утверждается в пояснительной записке к проекту, мониторинг применения этого налогового режима показывает, что около 50% налогоплательщиков не декларировали свои доходы в 2018 году, «следовательно, не уплачивали какие-либо налоги и иные обязательные платежи, работая полностью в теневом секторе экономики». Суммарный доход, полученный от реализации деятельности налогоплательщиками НПД,— около 30 млрд руб. По итогам оценки эксперимента предлагается оценить возможность и целесообразность его распространения на всю территорию страны уже с 1 июля 2020 года.

Внесенный законопроект затрагивает первую волну самозанятых, освобожденных от уплаты подоходного налога еще в 2017 году. Напомним, тогда в России были введены двухлетние (затем продленные на год) налоговые каникулы для трех категорий работников (сиделки и няни, репетиторы, домработницы), оказывающих услуги физическим лицам. Хотя в отличие от НПД этот режим был распространен на всю страну, большого развития он не получил. По данным ФНС, на 1 июля 2019 года всего в РФ было зарегистрировано 3,9 тыс. таких работников (основная их часть — репетиторы, 2,6 тыс. человек). 1 января 2020 года срок их освобождения от НДФЛ истекает, и теперь им предлагается начать платить налог на профдоход.

Отметим, что с ускорением реформы выведения самозанятых из тени государство стремится снизить риски перетока предпринимателей в регионы эксперимента. В минувший понедельник о таких опасениях в ходе заседания президиума Совета при президенте по нацпроектам говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава правительства Дмитрий Медведев тогда поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову продумать решение возможной проблемы на время переходного периода.

Татьяна Гришина