Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о продаже пива на стадионах

Законопроект, разрешающий продавать пиво на стадионах, одобрен комитетом Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Ранее против законопроекта выступил Минздрав РФ.

«Наши болельщики — самые культурные... Посмотрите, что в Европе происходит, какие там есть фанаты, особенно в Великобритании, однако ж им никто не запрещает пить пиво. Хвост не должен вилять собакой... мы не должны наших людей поражать в правах»,— сказал глава профильного комитета Михаил Дегтярев на заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»). Он не исключил расширения и в других видах спорта. «На чемпионате мира все средства от продажи пива шли в РФС. Распределение средств нацелено на развитие детско-юношеского спорта»,— добавил депутат.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков.

Об аргументах сторонников и противников продажи пива на стадионах читайте в материале “Ъ FM” «К просмотру матчей на стадионах доливают пиво».