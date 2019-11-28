Минздрав выступил против возвращения пива на стадионы

Министерство здравоохранения России поддержало позицию организации «Трезвая Россия» о недопустимости продажи алкоголя на стадионах во время футбольных матчей. В конце октября руководитель организации Султан Хамзаев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить реализацию законопроекта по возвращению продажи пива на стадионы.

«Снятие запрета на продажу и потребление алкоголя на объектах спорта может оказать неблагоприятное воздействие на детей и подростков, посещающих такие мероприятия, что повлияет на формирование культуры потребления алкогольной продукции в будущем, и спортивные мероприятия будут ассоциироваться с обязательным потреблением алкоголя»,— говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Алексея Киселева-Романова, направленном господину Хамзаеву (цитата по «РИА Новости»).

После введения запрета на продажу алкоголя на стадионах, по данным Министерства спорта, посещаемость матчей увеличилась, говорится в письме. Численность сотрудников МВД, привлекаемых к обеспечению порядка и безопасности снижается. «В этой связи Минздрав России последовательно выступает против розничной продажи и потребления алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, на объектах спорта и прилегающих к ним территориях»,— отмечается в документе.

Запрет на продажу пива на стадионах действует в России с 2005 года. Его временно отменяли на период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года. После мундиаля глава Татарстана Рустам Минниханов предложил президенту России Владимиру Путину вернуть продажи пива на стадионах, отметив, что во время чемпионата в республике «не было никаких эксцессов» из-за этого. В ноябре 2018 года за снятие запрета выступил и министр спорта Павел Колобков.

Об аргументах сторонников и противниках продажи пива на стадионы читайте в материале “Ъ FM” «К просмотру матчей на стадионах доливают пиво».