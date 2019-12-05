«Свеза» инвестирует 1,5 млрд рублей в лесозаготовку и лесовосстановление Вологодской области

ГК «Свеза» (штаб-квартира в Петербурге) приступила к лесозаготовительным работам в Тотемском районе Вологодской области. Проект реализуется дочерней компанией ООО «Свеза Ресурс». Инвестиции за текущий год превысят 270 млн рублей, а до 2028 г. — 1,5 млрд руб. Планируемые объемы заготовки древесины — 250 тыс. куб. м в год, сообщили в компании.

При этом параллельно с лесозаготовкой «Свеза» продолжит вкладывать средства в лесохозяйственные, лесовосстановительные, противопожарные и лесозащитные мероприятия на территории Вологодской области, повышая таким образом воспроизводство и устойчивость лесных ресурсов. Как отметили в компании, в 2020 году на эти цели запланировано более 45 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа «Свеза» инвестирует 2,8 млрд рублей в собственное производство в поселке Уральское в Пермском крае. Также компания планирует увеличить продажи на 20% к 2021 году на рынке Израиля.