«Свеза» планирует увеличить продажи на рынке Израиля на 20% к 2021 году

Группа «Свеза» намерена увеличивать продажи на израильском рынке строительных материалов, мебели и интерьера в сегменте березовой фанеры на 20% ежегодно. Сам рынок в этой отрасли в настоящий момент растет на 10-15% в год, и петербургская компания планирует заметно усилить свое присутствие на нем, сообщил менеджер по продажам на экспортном рынке «Свезы» Максим Быков.

В эти дни группа «Свеза» участвует в выставке для деревообрабатывающей отрасли в Израиле Timber Israel. Компания работает на рынке березовой фанеры с 1997 года, выпуская 1,4 млн куб. м продукции ежегодно, включая фанеру и древесно-стружечные плиты.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа «Свеза» объявила о намерении инвестировать в текущем году в модернизацию собственного производства в поселке Уральское Пермского края порядка 2,8 млрд руб.