Группа «Свеза» инвестирует 2,8 млрд рублей в собственное производство в поселке Уральское

По итогам первого полугодия 2019 года группа «Свеза» инвестировала в развитие собственного производства в поселке Уральское Приозерского района Ленобласти более 1,1 млрд рублей. За счет этих средств на комбинате по производству фанеры и древесно-стружечных плит была проведена замена оборудования, автоматизированы процессы по загрузке сырья и пакетов, установлены дефектоскопы и проведены мероприятия по улучшению условий труда сотрудников.

Как сообщили в компании, всего в текущем году на модернизацию производства комбината «Свеза» в Уральском будет направлено порядка 2,8 млрд руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что группа «Свеза» намерена вложить более 1 млрд руб. в реконструкцию фанерного комбината «Свеза Новатор» в Вологодской области, а также более 1,7 млрд руб. — в развитие Костромской области.