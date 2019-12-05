Лукашенко: Белоруссия не собирается входить в состав «даже братской России»

Белоруссия не будет входить в состав России или создавать единый парламент, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления в Национальном собрании (парламент Белоруссии).

«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России,— сказал господин Лукашенко (цитата по БелТА).— Никто в Беларуси не собирается сдавать независимость и суверенитет страны».

Президент сообщил, что вопрос о «дорожных картах» по интеграции с Россией в рамках Союзного государства находится на завершающей стадии. По его словам, страны до сих пор не договорились по вопросам газа и нефти.

Ранее “Ъ” стало известно о планах Белоруссии и России провести в 2021 году экономическую интеграцию двух стран. Предполагалось создание единого Налогового и Гражданского кодексов, внешнеторгового режима и реализация других мер. Однако российская и белорусская делегации, которую возглавляли премьеры двух стран, в ноябре не смогли урегулировать все спорные вопросы экономической интеграции. По данным “Ъ”, согласовано 16 «дорожных карт» по интеграции из 31.

На субботу, 7 декабря, в Сочи запланирована встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

О том, как Россия и Белоруссия 20 лет интегрировались в рамках Союзного государства,— в материале журнала «Огонек» «Союз нерешимый».