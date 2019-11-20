Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян

Несмотря на рост зарплат, располагаемые реальные доходы россиян стоят на месте, заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Господин Путин призвал правительство изменить сложившуюся ситуацию.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном размере, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте»,— сказал президент. «Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства, и результаты здесь, конечно, пока весьма скромные»,— добавил он.

Напомним, по данным Росстата, в октябре 2019 года впервые после пятилетнего снижения реальные располагаемые доходы россиян выросли: в третьем квартале 2019 года они выросли на 3% в годовом выражении.

Подробнее об оценке Росстата — в материале “Ъ” «Доходы оттолкнулись от дна».