Задержанного на Украине члена севастопольского политсовета ЕР освободили

Член политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый отпущен из-под стражи. Об этом “Ъ” сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. «Со слов родственников еще вчера его освободили. Он на свободе, но пока еще на территории Украины»,— сказал господин Буцай. Он добавил, что не знает, отпущен господин Кучерявый под подписку невыезде, поручительство или в его отношении прекращено уголовное производство.

Павел Буцай рассказал “Ъ”, что в его аппарат накануне днем обратились родственники Игоря Кучерявого. Уполномоченным по правам человека в Севастополе было подготовлено обращение в МИД РФ и российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Однако вечером родственники господина Кучерявого сообщили, что он находится на свободе.

Напомним, Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками СБУ 3 декабря на пункте пропуска через украино-российскую границу в районе Крыма. В силовом ведомстве заявили, что единоросс приезжал в Херсонскую область для получения украинского загранпаспорта. В его отношении было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), санкция которой от трех до пяти лет тюрьмы. В 2014 году член «Единой России» участвовал в событиях «крымской весны», получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейный знак ФСБ России «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

Вадим Никифоров, Симферополь