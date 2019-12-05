СБУ заявила о задержании члена «Единой России»

На административной границе с Крымом контрразведчики Службы безопасности Украины задержали члена партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого, заявили в СБУ. Ведомству стало известно, что член севастопольского отделения партии планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.

Задержание произошло в Херсонской области. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).