Жителя Севастополя задержали на Украине за госизмену

Служба безопасности Украины задержала члена политсовета севастопольского отделения «Единой России» Игоря Кучерявого, рассказал источник “Ъ” в парторганизации. По его информации, единоросс подозревается в государственной измене. В ближайшее время он будет арестован и помещен в СИЗО Херсона.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Игорь Кучерявый был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. Он возвращался в Крым после поездки в Херсон, где якобы оформлял украинский заграничный паспорт, по которому планировал отправиться в отпуск в одну из стран Евросоюза.

Господин Кучерявый руководит севастопольским агентством, которое занимается трудоустройством моряков. Ему 40 лет, женат, воспитывает троих сыновей. В севастопольском отделении «Единой России» он координировал проект «Безопасные дороги». Весной участвовал в предварительном голосовании единороссов по выбору кандидатов в депутаты заксобрания Севастополя. В 2014 году Игорь Кучерявый участвовал в событиях «крымской весны», получил медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

Вадим Никифоров, Симферополь