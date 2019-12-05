Superjob: треть россиян против использования электронных трудовых книжек

Больше трети россиян не одобряют использование электронных трудовых книжек: 19% абсолютно против нововведений, еще 16% скорее против. Положительно относится к цифровому виду документа четверть населения, следует из опроса Superjob.

В опросе Superjob 3–4 декабря приняли участие 1600 представителей экономически активного населения. Исследование проводилось в 365 населенных пунктах.

Как россияне относятся к введению электронных трудовых книжек:

полностью одобряют — 18%;

скорее одобряют — 25%;

относятся безразлично — 22%;

скорее не одобряют — 16%;

абсолютно не одобряют — 19%.

Большинство респондентов переживают за вопросы безопасности и устойчивости функционирования системы, а также за сохранение персональных данных. Они думают, что в базах будут допускать ошибки, а без бумажного документа невозможно будет восстановить стаж. Больше всего сторонников электронных книжек среди молодежи (47% россиян до 24 лет).

Многие хотят оцифровать и другие документы: полис ОМС (41%), ИНН (38%), СНИЛС (37%), медицинскую карту (31%), паспорт (27%), свидетельство о рождении (24%), водительское удостоверение (23%). 29% россиян выступают против любых электронных документов.

Напомним, Госдума 3 декабря приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки. Работники могут написать заявление на переход на цифровой вид документа. Если они этого не сделают, то работодатель должен будет продолжать вести бумажный вариант трудовой книжки.

Как в Госдуме принимали закон об электронных книжках — в материале “Ъ”.