Госдума приняла закон о переходе на электронные трудовые книжки

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года. Работодатель сможет формировать информацию о трудовой деятельности в цифровом виде и хранить ее на ресурсах Пенсионного фонда.

Работники могут подать заявление о предоставлении ему сведений в электронном виде до конца декабря 2020 года. Если он не сделает этого, то работодатель продолжит вести бумажную трудовую книжку. В первой версии документа «молчуны», наоборот, переводились на электронные книжки. Однако законопроект изменили ко второму чтению.

Если работодатель получил заявление, то должен отдать трудовую книжку работнику на руки. С начала 2021 года для тех, кто впервые идет на работу, будет заводиться электронная, а не бумажная трудовая книжка.

Изменения затронут около 60 млн работников. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, переход будет «добровольным и постепенным». Он считает, что этот закон давно ждет бизнес. «Этот закон даст возможность бизнесу освободить свои отделы кадров от излишних трудозатрат на ведение трудовых книжек работников в устаревшей бумажной форме. Это особенно важно для крупных предприятий с большим числом сотрудников»,— приводит пресс-служба слова господина Володина.

Как в Госдуме принимали закон об электронных книжках — в материале “Ъ”.