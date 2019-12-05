РБК: Генпрокуратура отменила дело владельца «Кристалла-Лефортово»

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил возбуждение уголовного дела в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), сообщил РБК со ссылкой на копию соответствующего постановления. Ранее на компанию пожаловался владелец 25% акций ОФК-банка, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров.

По данным издания, преследование предпринимателя было отменено 30 октября, через полтора месяца после возбуждения дела. Согласно УПК, прокурор может отменить постановление о возбуждении дела в течение 24 часов после получения его материалов, которые следователь отправляет прокурору сразу же после возбуждения дела.

По мнению прокуратуры, «выводы следствия о наличии признаков преступления являются преждевременными и основаны на не проверенных следствием данных». Замгенпрокурора также указал, что «заявление не имело подтверждающих и обосновывающих его содержание документов». Кроме того, по его словам, Следственный комитет России возбудил дело в день получения заявления господина Егорова, не проведя доследственной проверки и не предоставив заключения экономической экспертизы об ущербе. Следствие, по словам замгенпрокурора, не стало проверять показания господина Сметаны. Ведомство также не обнаружило доказательств того, что компании господина Сметаны предоставляли в банк неверные сведения и что он обманывал кредитный комитет.

Напомним, по версии следствия, господин Сметана, а также неустановленные лица из менеджмента ОФК-банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным бизнесмену фирмам кредиты на 2,65 млрд руб. Они несколько раз перечисляли деньги другим компаниям. В итоге деньги попали к фирме «Глобал эко». Она же перевела их компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Средства направлялись как оплата по договору займа. По версии следствия, Павел Сметана после этого распорядился прекратить исполнять обязанности перед банком.

«Кристалл-Лефортово» сейчас находится в процедуре банкротства. ОФК-банк лишили лицензии в 2018 году, он выдавал невозвратные кредиты алкогольным компаниям. По данным “Ъ”, основным бенефициаром этого банка мог быть бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его арестовали в конце 2018 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дело ОФК-банка запахло алкоголем».

О корпоративных конфликтах господина Сметаны — в материале “Ъ” «Экс-владелец "Кристалл-Лефортово" хочет своего банкротства».