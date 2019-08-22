Экс-владелец «Кристалл-Лефортово» хочет своего банкротства

Владелец некогда крупного алкогольного холдинга «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана хочет объявить себя банкротом: для этого он приехал в родную Еврейскую автономную область, где и подал заявление. Но суд отправил его в Москву, где бизнесмен проживает постоянно. Сейчас у господина Сметаны серьезные проблемы с аграрным бизнесом: его холдинг по производству свинины «Глобал Эко» оказался в центре корпоративного конфликта.

Основатель и владелец крупного российского алкогольного холдинга «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана переехал в Биробиджан и обратился в местный арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. Заявитель и его представитель настаивали на проведении закрытого судебного заседания, но суд решил продолжить в присутствии журналистов.

Уроженец села Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области (ЕАО) Павел Сметана известен как владелец группы «Кристалл-Лефортово», которая некогда была четвертым производителем водки в России (марки «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и пр.). Но объединение продаж в 2017 году со «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»), бенефициаром которой считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, привело к краху бизнеса. «Кристалл-Лефортово» остановил заводы, а компании группы вошли в процедуры банкротства.

«Кристалл-Лефортово» задолжал своим кредиторам, среди которых крупные российские банки, более 11 млрд руб.

В апреле текущего года Павел Сметана сменил прописку с Рублевского шоссе на Мелиоративную улицу на окраине Биробиджана. Представитель налоговой службы посчитала, что таким образом бизнесмен пытается чинить препятствия для участия в суде его кредиторам. Однако сам должник заявил, что ему все равно, в каком суде будет рассматриваться его заявление о банкротстве, в ЕАО он родился и сейчас зарегистрирован в Биробиджане, а также строит планы по развитию в Еврейской автономии бизнеса, связанного с сельским хозяйством.

Биробиджанский арбитражный суд принял решение направить заявление Павла Сметаны для рассмотрения в суд в Москве, ссылаясь на указание Верховного суда: дело подлежит передаче в тот регион, где должник постоянно или преимущественно проживал.

В последнее время у господина Сметаны начались проблемы и с аграрным бизнесом, которым он решил заняться после того, как лишился своих активов в алкогольной отрасли. Его холдингу «Глобал Эко», производящему свинину, грозит банкротство из-за корпоративного конфликта, где по разные стороны могут оказаться Сбербанк и ВТБ. Как сообщал ранее “Ъ”, долг компании перед ВТБ — около 1 млрд руб. Одна из структур «Глобал Эко» — «ДП Холдинг» — сейчас также находится под наблюдением. Господин Сметана считает, что конкурсный управляющий «ДП Холдинга» Александр Масякин с марта в составе группы лиц ведет целенаправленные действия по обесцениванию активов «Глобал Эко» «с целью получения контроля» над активами холдинга. Он написал заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации. Управляющий заявляет, что действует в рамках закона.

Никита Натапов, Биробиджан