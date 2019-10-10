На владельца алкогольной компании «Кристалл-Лефортово» завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара группы компаний «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на постановление о возбуждении дела. По информации издания, на компанию пожаловался владелец 25% акций ОФК-банка, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров.

Следствие считает, что господин Сметана, а также неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. В 2017 году банк выдал пяти подконтрольным господину Сметане фирмам кредиты на 2,65 млрд руб. Они несколько раз перечисляли деньги другим компаниям. В итоге деньги попали к фирме «Глобал эко». Она же перевела их компании «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Средства направлялись как оплата по договору займа. По версии следствия, Павел Сметана после этого распорядился прекратить исполнять обязанности перед банком.

Представитель господина Егорова сказал газете, что обращение в Следственный комитет стало единственным доступным способом реагирования. Николай Егоров был акционером банка, но не мог сменить менеджмент.

«Кристалл-Лефортово» сейчас находится в процедуре банкротства. ОФК-банк лишили лицензии в 2018 году, он выдавал невозвратные кредиты алкогольным компаниям. По данным “Ъ”, основным бенефециаром этого банка мог быть бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его арестовали в конце 2018 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Дело ОФК-банка запахло алкоголем».