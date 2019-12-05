Государство волонтеров

В среду замглавы администрации президента Сергей Кириенко выступил на Международном форуме волонтеров в Сочи и заявил, что государству следует поддерживать их деятельность во всех областях жизни. Из опроса ВЦИОМ следует, что большая часть россиян в той или иной степени информирована о деятельности волонтеров в их регионах, но только 13% хорошо знают о каких-либо конкретных проектах в этой сфере. 73% респондентов заявляют, что волонтеров сейчас больше, чем было 10-15 лет назад. Опрошенные “Ъ” эксперты согласны, что волонтерство активно развивается, в том числе и при поддержке государства. Сами волонтеры напоминают, что их число растет, когда люди привыкают рассчитывать на себя, а не на государство.

60% россиян в той или иной степени информированы о деятельности волонтеров, но только 13% хорошо знают о каких-то конкретных проектах в этой сфере. 47% слышали о волонтерах, но не знают подробностей. 40% не знают о деятельности волонтеров ничего. Таковы результаты телефонного опроса ВЦИОМ, проведенного с мая по декабрь 2019 года (есть в распоряжении “Ъ”). По наблюдениям 73% россиян, сейчас волонтеров больше, чем 10-15 лет назад. В 2008 году респондентов с подобной точкой зрения было только 24%, в декабре 2018 — 67%. Россияне не сомневаются, что волонтеры вовлечены в значимые проекты (68%), и по отношению к их деятельности испытают в основном положительные эмоции (47%), уважение (14%) и одобрение (12%). Волонтерство у респондентов ассоциируется с помощью людям и животным (38%), альтруизмом (18%), отсутствием принуждения к помощи (14%) и добротой (8%). Опрошенные считают, что волонтерами становятся, чтобы чувствовать себя полезными (49%), решать проблемы (30%), самореализоваться (22%) и жить интересной жизнью (21%). 88% респондентов считают, что государство должно помогать им в решении общественных проблем.

Федеральные чиновники в последние годы подчеркивают значение волонтерства и его господдержки. Напомним, в прошлом году волонтеров пригласили на инаугурацию президента РФ Владимира Путина. 5 декабря в Сочи завершится Международный форум добровольчества. На нем уже выступил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который заявил, что «стремление помогать и поддерживать» является самой важной способностью, которая передается от человека к человеку».

Политолог, глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский напоминает, что прошлый год был объявлен годом добровольца и развитие волонтерских структур активно стимулировалось и стимулируется. Эксперт считает, что волонтерство становится социально одобряемым и модным, причем прежде всего у молодежи, и это, по его мнению, соответствует глобальным трендам. Господин Бадовский считает, что существует запрос на поддержку и развитие волонтерства в таких сферах, как экология и медицина, тем более что в них волонтерство тесно ассоциируется с благотворительностью, а она сегодня также становится для многих очень востребованной формой самореализации.

Глава добровольческого движения «Даниловцы» Юрий Белановский отмечает, что власти Москвы делают достаточно много для обеспечения работы волонтеров, в том числе в медучреждениях, но самих добровольцев не всегда хватает: «Разогрев действительно был, но на социальной сфере это пока сказалось недостаточно». Руководитель пресс-службы волонтерского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнорре-Дмитриева считает, что россияне стали активнее и сознательнее участвовать в волонтерской деятельности: по ее словам, это особенно заметно на примере Москвы, что объяснимо более высокими доходами людей. «Стихийное волонтерство впервые наиболее эффективно себя показало во время наводнения в Крымске (летом 2012 года.— “Ъ”)»,— отметила госпожа Кнорре-Дмитриева. По ее словам, «волонтерство начинает активно развиваться в обществе, где снижается доверие к государству: люди начинают терять надежду на власть и понимают, что надеяться могут только на себя».

Ангелина Галанина, Андрей Винокуров