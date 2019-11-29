Экология вместо патриотизма

Волонтеры заметили, что государство стало больше поддерживать их деятельность, но они полагают, что власть должна больше внимания уделять не патриотическому и спортивному волонтерству, как сейчас, а переориентироваться на экологическое, социальное и медицинское. Такие выводы содержатся во Всероссийском опросе волонтеров, проведенном Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ, с результатами которого ознакомился “Ъ”. Опрошенные “Ъ” представители волонтерских организаций пока очень сдержанно оценивают качество взаимодействия с государством.

Всероссийский опрос волонтеров проводился в ноябре 2019 года в форме онлайн-анкетирования. Участие в нем приняли 16,7 тыс. человек. Как следует из его результатов, 60% россиян считают, что волонтерство в России развивается успешно. По мнению опрошенных, в поддержке со стороны федеральных и региональных властей прежде всего нуждаются экологическое (49%), социальное (46%) и медицинское (36%) волонтерство. Однако, по их мнению, власти чаще поддерживают патриотическое (42%), спортивное (40%) и событийное (связанное с обслуживанием массовых мероприятий, 27%).

Опрошенные считают, что эта поддержка проявляется в основном в проведении форумов (52%) и семинаров (31%), размещении социальной рекламы (29%), вручении наград (37%), а также предоставлении грантов (27%) и помещений для мероприятий (27%). Такие меры 74% опрошенных находят полезными. При этом только 34% волонтеров отмечают, что за последний год им стало проще заниматься волонтерской деятельностью. Опрошенные говорят, что в 2019 году помогали нуждающимся своими поступками (89%), вещами (63%) и деньгами (58%), а также участвовали в волонтерских слетах (52%) и тематических конкурсах (29%). 70% респондентов уверены, что такая деятельность способствует решению проблем, которые стоят перед российским обществом.

Волонтеры стали чаще говорить, что ощущают поддержку со стороны государства, отмечает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова. На ее взгляд, это может быть связано в том числе с происшедшими за последнее время законодательными изменениями. «В феврале в ФЗ "О благотворительной деятельности" появилась статья, регламентирующая волонтерскую деятельность. Теперь в законе есть определение такого рода деятельности. Кроме того, оформлены регламенты взаимодействия волонтеров с различными государственными учреждениями. То есть теперь волонтеры могут на законных основаниях заходить в больницы и школы»,— отметила госпожа Мерсиянова.

Однако представители волонтерских организаций сообщили “Ъ”, что пока им приходится рассчитывать главным образом на собственные ресурсы. Так, председатель ПСО «Лиза Алерт», директор Центра поиска пропавших людей Григорий Сергеев оценил взаимодействие своей организации с государством на два балла из пяти. «Мы взаимодействуем на всех уровнях, но это взаимодействие не работает так, как надо, ни в одном из 85 регионов,— жалуется господин Сергеев.— Если государство не видит понятных юридических форм, оно отказывает в помощи, а мы, например, занимаемся поиском людей, но отсутствуем на нужных им заседаниях. У представителей власти нет понимания, как работают добровольцы: их поддержка заканчивается организацией круглых столов и по большому счету ненужных ресурсных центров, которые могут не всегда оперативно предложить лишь оборудование и знания».

Президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская отметила, что не знает формата, в котором господдержка не навредит социальному волонтерству. «Разве что просто поддерживать НКО, которые эту работу организуют, и сделать открытыми для них социальные учреждения. За 15 лет нашей работы, например, государство так и не дало нам бесплатного помещения, хотя мы много раз обращались»,— подчеркнула Елена Ольшанская.

Есть много примеров того, как волонтеры эффективнее чиновников решали проблемы на местах, отметил профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков. «Граждане все четче понимают, что многие проблемы можно решать лишь усилиями волонтеров. И чем больше растет уровень доверия к институту волонтерства, тем более широкий спектр запросов общество предъявляет к власти. Безусловно, проблемы в экологической, социальной и медицинской сферах являются одними из наиболее актуальных, поэтому подобный запрос респондентов подчеркивает, каким сферам государство должно уделить пристальное внимание»,— подчеркнул политолог.

Ангелина Галанина