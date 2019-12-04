Экс-главу НТВ включили в список самых влиятельных людей по версии Bloomberg

Бывший гендиректор НТВ Борис Йордан вошел в список 50 самых влиятельных людей мира по версии Bloomberg. Сейчас ему принадлежит 35% акций компании Curaleaf — крупнейшего производителя марихуаны в США. Агентство отмечает, что, несмотря на федеральный запрет на наркотики, в 2020 году выручка этой компании может превысить доходы любого другого конкурента в мире.

Борис Йордан был гендиректором НТВ в 2001–2003 годах, сейчас он является гражданином США. Группа компаний «Спутник» господина Йордана владеет 52,12% акций российского «Ренессанс Страхования». В сентябре 2019 года Forbes оценил состояние Бориса Йордана в $1,2 млрд.

В список также вошел эмигрант—выходец из России Михаил Харитонов, сооснователь хедж-фонда Voleon в США, стоимость фонда оценивается более чем в $6 млрд.

В список Bloomberg также вошли: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, экоактивистка Грета Тунберг, певица Rihanna, рэпер Lil Nas X, модель Кайли Дженнер. Кроме того, в него включили участников протестов в Гонконге, а также команду астрофизиков из разных стран, которым в 2019 году впервые удалось сделать снимок черной дыры.