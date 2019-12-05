Московские реагенты еще пересчитают

Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы в первом полугодии 2020 года планирует проверить эффективность трат бюджетных расходов на закупку и применение реагентов. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина. В бюджете Москвы на 2020 год на закупку реагентов предусмотрено около 8,4 млрд руб. Ранее в этом году мэрия провела серию аукционов и приобрела противогололедные вещества на рекордную сумму 15,5 млрд руб.

Решение провести проверку трат на реагенты КСП Москвы приняла «ввиду актуальности для жителей города Москвы затронутой проблемы», следует из ответа ведомства на запрос коммуниста Евгения Ступина, который депутат опубликовал на странице в Facebook. В запросе депутат просил контрольный орган проверить, насколько эффективно были потрачены средства на закупку противогололедных реагентов в 2018–2019 годах и как эти траты соотносятся к текстом городского бюджета на этот период.

Согласно сайту госзакупок, для уборки улиц, дворов и тротуаров в описанном в депутатском запросе сезоне 2018–2019 годов структуры городской мэрии закупили 324 тыс. тонн реагентов на сумму 6 млрд руб.

В своем запросе в КСП господин Ступин интересовался и конкретными составляющими комбинированных противогололедных веществ, в частности обоснованностью включения в их состав формиата натрия (муравьиной кислоты), а также функциями этого компонента.

Отметим, что целесообразность включения формиата натрия в состав реагентов в Москве уже вызывала вопросы у контролирующих органов. Так, в 2014 году Басманный райсуд Москвы арестовал главу совета директоров и совладельца Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) — основного поставщика реагентов в столицу — Рустама Гильфанова. В Следственном комитете России бизнесмена обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и дальнейшей легализации полученных средств (ч. 4 ст. 159 и ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, в поставляемые Москве реагенты по распоряжению господина Гильфанова добавлялся формиат натрия, который, как сочли правоохранители, существенно повышал стоимость продукта, но никак не влиял на его свойство способствовать таянию снега и льда.

Бесполезная добавка, по мнению следователей, позволила УЗПМ ввести «в заблуждение представителей московского правительства», которые в рамках контрактов переплатили поставщику из бюджета 2,5 млрд руб.

В 2016 году просидевший два года в СИЗО Рустам Гильфанов был освобожден Пресненским райсудом Москвы, а 45 томов его дела были возвращены в Генпрокуратуру для устранения нарушений. Примечательно, что в ходе процесса столичное правительство отказалось признать себя потерпевшим от действий господина Гильфанова.

Кроме того, в 2015 году Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении НПО «Путевые технологии» и ООО «Башхимпром» (по данным Kartoteka.ru, 95% последнего предприятия также принадлежит УЗПМ), подозревая их в нарушении законодательства о конкуренции при проведении торгов на закупку реагентов. Общую сумму контрактов, «заключенных с признаками антиконкурентного соглашения», в ФАС тогда оценивали в 6 млрд руб. В антимонопольном ведомстве обещали привлечь к расследованию Главное следственное управление Следственного комитета России. Однако в декабре 2015 года ФАС закрыла дело «за отсутствием состава правонарушения».

При этом в 2019 году власти Москвы провели серию аукционов по закупке зимних противогололедных реагентов на рекордную сумму 15,5 млрд руб. Состав реагентов в сравнении с прошлой зимой не изменился — это смеси, например, мраморной крошки с формиатом натрия или микст из хлористого кальция и натрия. Аукционы рассчитаны на поставку смесей сразу на два осенне-зимних сезона. Отметим, в запросе в КСП депутат Ступин просил выяснить, соответствует ли практика применения противогололедных веществ нормативам по их расходованию, изучить систему контроля расходования закупленных реагентов и целесообразность увеличения ежегодных трат на них.

В недавно принятом бюджете Москвы на 2020 год на закупку противогололедных материалов запланировано порядка 8,4 млрд руб. Фракция «Яблоко» в Мосгордуме в ходе работы над поправками ко второму чтению предлагала сократить эти траты на 2,5 млрд руб., сравняв их с тратами 2018 года. Высвободившиеся средства депутаты предлагали направить на озеленение. Однако профильная комиссия Мосгордумы эту поправку не поддержала. Во время слушаний по этому вопросу заместитель главы столичного департамента ЖКХ Павел Калтурин пояснил, что в Москве реагентами обрабатывается 100 млн кв. м поверхностей. По словам чиновника, несмотря на то, что Москва увеличивает траты на реагенты, в расчете на 1 кв. м материалов тратится меньше, чем в Осло:

«Если меньше закупать, это приведет к росту ДТП, росту травм, падению жителей, и, чтобы не допустить этого, мы считаем, что мы не имеем права снижать эти цифры».

Напомним, в 2006 году экс-мэр Москвы Юрий Лужков запрещал сыпать реагенты во дворах и на тротуарах, предписывая чистить снег и лед, а асфальт посыпать гравийной крошкой. После прихода Сергея Собянина на должность мэра этот порядок пересмотрели, вновь разрешив в 2011 году обрабатывать антигололедными веществами дворы и тротуары.

Елена Рожкова, Александр Воронов