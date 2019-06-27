Москва закупает противогололедные реагенты на 14 млрд рублей

Столичные власти объявили серию аукционов по закупке зимних противогололедных реагентов. В ходе пяти тендеров планируется закупить вещества на рекордную сумму 14 млрд руб. Впрочем, поставок должно хватить на два сезона, при этом состав реагентов в сравнении с прошедшей зимой не изменился — это уже знакомые горожанам смеси, например мраморной крошки с формиатом натрия или микст из хлористого кальция и натрия.

Заявки на закупку реагентов разместило ГБУ «Автомобильные дороги» (подведомственное столичному департаменту ЖКХ), следует из сообщения на сайте госзакупок. Речь о приобретении в ходе пяти аукционов трех составов твердых противогололедных веществ. Так, в ходе двух тендеров на общую сумму 6,5 млрд руб. власти планируют закупить 254 тыс. тонн комбинации из мраморного щебня, формиата натрия и хлорида натрия. Этим составом планируется обрабатывать тротуары, дворовые территории и «межквартальные проезды», говорится в условиях конкурса. На сайте госзакупок также размещены заявки на приобретение 315 тыс. тонн смеси хлористого кальция с формиатом натрия, хлоридом натрия и хлоридом калия (на сумму около 6 млрд руб.) и 121 тыс. тонн комбинации хлористых кальция и натрия (на 1,8 млрд руб.). Всего в ГБУ «Автомобильные дороги» планируют закупить реагентов на рекордную сумму более 14 млрд руб.

Подобных масштабных закупок противогололедных веществ в Москве не проводилось; впрочем, аукционы рассчитаны на поставку смесей сразу на два грядущих осенне-зимних сезона.

Отметим, что в феврале 2019 года ГБУ «Автомобильные дороги» уже объявляло первый такой двухлетний аукцион — на поставку жидкого реагента на основе хлористого кальция и натрия. Итоги конкурса на сумму 1,5 млрд руб. были подведены в марте 2019 года: единственную заявку подало АО «ВТЕ Юго-Восток», результат тендера был аннулирован, но заявка компании была признана соответствующей законодательству. Последнее обстоятельство дало столичным структурам право заключить с компанией контракт на поставку реагентов в соответствии с федеральным законом №44. Таким образом, всего в 2019 году подведомственные столичной мэрии структуры собрались закупить антигололедные смеси на общую сумму 15,5 млрд руб.

По той же схеме — с единственным участником аукционов, аннулированием тендеров и последующим заключением контракта — была организована и прошлогодняя поставка противогололедных веществ в столицу.

Так, соответствующие контракты на сумму 6 млрд руб. были заключены с ООО «НПО "Путевые технологии"» — структурой Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ). Дочерние предприятия и контролируемые этим заводом компании поставляют твердые реагенты структурам столичной мэрии как минимум с 2014 года. По данным kartoteka.ru, владельцами УЗПМ выступают частные лица Андрей Бабиков и Халэф Гильфанов. В журнале «За рулем» в 2014 году предполагали, что завод контролирует сын бывшего главы Минприроды Юрия Трутнева Дмитрий Трутнев, однако решением Арбитражного суда Москвы в июне 2014 года издание обязали опровергнуть эту информацию.

Отметим, что в 2014 году главу совета директоров УЗПМ Рустама Гильфанова следственные органы арестовали и обвинили в мошенничестве на сумму 2,5 млрд руб. при поставке реагентов в Москву. По версии следствия, входящий в них формиат натрия повышал стоимость продукта, но не влиял на его противогололедные свойства. В итоге столичное правительство отказалось признать себя в этом деле пострадавшей стороной, а Рустам Гильфанов в 2016 году был освобожден из СИЗО по решению суда.

Новые аукционы по поставке реагентов в Москву намечены на 8 июля. Примечательно, что состав этих смесей в сравнении с прошедшей зимой не изменился.

Их формула описывается в распоряжении столичного департамента ЖКХ о технологиях зимней уборки, принятом в 2011 году. Согласно этому документу, к примеру, закупаемый Москвой для обработки тротуаров реагент должен содержать от 20% до 50% мраморного щебня, от 10% до 30% формиата натрия и не более 60% пищевой соли. Проведенные в марте 2019 года по заказу “Ъ” химические анализы проб антигололедных веществ показали, что в их состав не входят описанные в документации компоненты, равно как и «элементы, токсичные при низких концентрациях».

Отметим также, что в 2006 году экс-мэр Москвы Юрий Лужков запрещал сыпать реагенты во дворах и на тротуарах, предписывая чистить снег и лед, а асфальт посыпать гравийной крошкой. После прихода Сергея Собянина на должность мэра этот порядок пересмотрели, вновь разрешив в 2011 году обрабатывать антигололедными веществами дворы и тротуары. Столичный вице-мэр по ЖКХ Петр Бирюков говорил, что Москва не может отказаться от реагентов, давая понять, что это приведет к росту бытовых травм.

Александр Воронов