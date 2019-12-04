СМИ: Samsung создает конкурента AirPods Pro

Корейская компания Samsung может выпустить новые наушники с шумоподавлением Galaxy Buds+. Об этом сообщает SamMobile. Запуск предполагается вместе с релизом смартфона Galaxy S11 в 2020 году. Наушники будут поставляться с 8 ГБ памяти в черном, белом, желтом и серебристом цветах.

Ранее Apple выпустила наушники с шумоподавлением под названием AirPods Pro. Отличительной особенностью нового устройства стала возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом. В России они стоят 20,9 тыс. руб.

Евгений Федуненко