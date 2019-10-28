Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.

Предзаказ на наушники можно оформить уже сегодня. В продажу в рознице в России они поступят в ноябре и будут стоить 20,9 тыс. руб.

AirPods Pro будут работать 4 часа 30 минут без подзарядки и 24 часа с помощью кейса для наушников. Пяти минут зарядки хватит для часа прослушивания музыки. Наушники обладают защитой от влаги и пыли.

Евгений Федуненко