Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением

Американская корпорация Apple представила AirPods Pro — новую версию Bluetooth-наушников с шумоподавлением. Отличительной особенностью нового устройства станет возможность переключаться между режимом шумоподавления и обычным режимом.
Предзаказ на наушники можно оформить уже сегодня. В продажу в рознице в России они поступят в ноябре и будут стоить 20,9 тыс. руб.
AirPods Pro будут работать 4 часа 30 минут без подзарядки и 24 часа с помощью кейса для наушников. Пяти минут зарядки хватит для часа прослушивания музыки. Наушники обладают защитой от влаги и пыли.
просмотров: 557460
просмотров: 458769
просмотров: 119548
просмотров: 74431
просмотров: 63491