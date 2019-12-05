В нашу гавань заходили следаки

По подозрению в хищении 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Калининградской области задержали трех топ-менеджеров строительной компании «Больверк». В конце октября организация должна была закончить возведение глубоководного порта стоимостью 7,4 млрд руб., однако в ноябре «Росморпорт», подведомственный Минтрансу России, расторг с ней контракт.

Следователи Следственного комитета России (СКР) задержали генерального директора ООО «Больверк» Сергея Шипицина, а также еще двух менеджеров этой компании в Самаре. В декабре 2017 года организация заключила государственный контракт на 7,4 млрд руб. с ФГУП «Росморпорт» на строительство терминала по приему круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерском Калининградской области. Согласно материалам дела, компания получила аванс в размере 3,6 млрд руб., однако полностью своих обязательств не выполнила.

Готовность морского терминала составляет 27%, а на его строительство потрачено лишь 2 млрд руб. Судьбу оставшихся денег предстоит выяснить следователям, возбудившим уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По их версии, 1,6 млрд руб. выводились из ООО «Больверк» на счета четырех аффилированных организаций. «В дальнейшем часть денежных средств уходила в пользу фирм-однодневок, зарегистрированных в Самарской области»,— отмечают в СКР, предполагая, что часть компаний затем занималась обналичиванием денег. Обыски по делу прошли не только в Самаре и Калининграде, но и в Москве и Санкт-Петербурге.

На сайте ООО «Больверк» указано, что они занимаются строительством объектов как минимум в 20 городах. Среди них объекты не только в центральной части страны, но и на востоке: в Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Магадане. Среди клиентов и партнеров «Больверка» — крупнейший судостроительный холдинг России «Объединенная судостроительная корпорация», газовая компания НОВАТЭК, «Роснефть», нефтехимическая компания СИБУР.

Строительство глубоководного порта в Калининградской области начали планировать еще в 2000-е годы. В итоге его проект получил положительное заключение государственной экспертизы в 2017 году. Предполагалось, что пропускная способность терминала достигнет почти 300 тыс. человек в год, а ежегодно в порт будет заходить 422 судна, из которых 312 паромов и 110 круизных лайнеров. На объекте также планировалось создание искусственных земельных участков площадью 3,42 га и 1,74 га. Генеральным проектировщиком порта выступило ООО «Морское строительство и технологии». В августе полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан инспектировал строительство порта в Пионерском. На сайте правительства Калининградской области сообщали, что участники совещания с полпредом «приняли решения», которые позволят ввести терминал в эксплуатацию до начала летней навигации 2020 года. Напомним, на данный момент готовность терминала составляет 27%.

ООО «Больверк» оказалось на конкурсе по строительству порта единственным поставщиком, а потому с ним заключили контракт по максимальной цене. К работам компания приступила в феврале 2018 года, и уже через месяц у «Больверка» начались проблемы. Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Актив банк капитал», который выступал гарантом исполнения контракта между «Росморпортом» и подрядчиком. АСВ, выступавшее конкурсным управляющим банка, подало иск об оспаривании сделок, которые были совершены им в последнее время. Летом 2018 года свой пост покинул заместитель министра транспорта России Виктор Олерский, который был инициатором и куратором проекта строительства порта в Пионерском. Тогда глава комитета по транспорту Калининградской торгово-промышленной палаты Леонид Степанюк говорил, что уход господина Олерского создает серьезные риски для строительства порта, называя его квалифицированным чиновником, который был погружен в калининградскую тематику.

В 2019 году строительство морского терминала заморозилось. В сентябре 2019 года сайт правительства области перестал транслировать строительство порта. В ноябре Самарский арбитражный суд запустил процедуру банкротства компании по заявлению ООО «Стройинвестпроект». 24 ноября «Росморпорт» расторг контракт с «Больверком».

Марина Царева, Санкт-Петербург; Сабрина Самедова, Самара