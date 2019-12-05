России обновили дорожную карту

Госкомпания «Автодор» разработала концепцию развития «опорной сети» автодорог России до 2035 года. Планируется построить хордовые магистрали в обход столицы по направлениям Санкт-Петербург—Ярославль—Пермь и Саратов—Тамбов—Псков. Появится дорога от Набережных Челнов через Екатеринбург, Омск, Новосибирск в Хабаровск. Общую протяженность скоростных магистралей увеличат с 5 тыс. до 17,6 тыс. км. Объем финансирования пока неизвестен: в Минтрансе говорят лишь, что нужны «достаточно большие деньги», причем до трети из них обеспечат частные инвесторы.

Концепцию перспективной опорной сети автодорог до 2035 года госкомпания «Автодор» представила на профильной конференции. Ранее документ анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих. Концепция разрабатывалась с Росавтодором и Аналитическим центром при правительстве РФ.

Сеть будет состоять из платных и бесплатных дорог федерального и регионального назначения.

Ряд планируемых магистралей уже упомянуты в «дорожной» части комплексного плана развития и расширения магистральной инфраструктуры (нацпроект с финансированием в 6,3 трлн руб.). В него входят международный коридор Европа—Западный Китай (состоит из М11, строящихся ЦКАД, М12 Москва—Казань, ответвления в сторону Самары, Оренбурга до границы с Казахстаном) а также обходы 12 городов.

Карта: ГК «Автодор»

Первый блок концепции — планы по строительству автодорог для обхода столичного региона. К 2035 году появится магистраль, которая соединит М11 (в районе Окуловки), Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу, включив в себя существующие дороги, которые будут расширены. По схожему сценарию появится новая трасса Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция дорог к 2035 году планируется по направлению Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас.

Второй блок — дороги юга России и черноморского побережья. До 2030 года на базе существующей сети появится магистраль Дербент—Махачкала—Грозный—Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в М4 «Дон». Будут реконструированы и расширены дороги от Волгограда через Астрахань в Грозный.

Еще одно направление — новая дорожная сеть на востоке. К 2030 году появится новая трасса от Набережных Челнов до Екатеринбурга. К 2035 году до первой категории доведут дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово с продолжением в сторону Хабаровска. Итогом станет магистраль, которая свяжет Санкт-Петербург и Дальний Восток. В самом дальневосточном секторе к 2035 году планируется новая дорога между Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Владивостоком.

В настоящий момент, следует из концепции, в России числится 5,1 тыс. км скоростных автодорог (магистралей высшей технической категории), к 2024 году их протяженность вырастет до 17,6 тыс. км.

«Автодор» ожидает ускорения перемещения грузов и пассажиров: от границы с Белоруссией до границы с Казахстаном время в пути сократится с 27 до 18 часов, от Екатеринбурга до черноморского побережья — с 33 до 22 часов.

Концепцию развития дорог до 2030 года госкомпания «Автодор» представляла еще в 2015 году (ее в итоге не утвердили): планов по развитию сети на юге, на западе и за Омском документ не содержал. Тогда на заявленные цели требовалось 7,8 трлн руб., сейчас финансирование не раскрывается. Необходимый объем средств первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценил как «достаточно большие деньги». «Минтранс готов обсуждать вопрос использования средств не только Фонда национального благосостояния, но и средств федерального бюджета и привлекать частные инвестиции»,— пояснил господин Алафинов. Участие частного капитала ожидается в объеме 20–30%, пояснил “Ъ” зампред правления ГК «Автодор» Георгий Чичерин, заметив, что за рубежом этот показатель обычно не превышает 10%.

Для реализации столь масштабных задач нужно менять законодательство, говорит гендиректор института «Стройпроект» Алексей Журбин. «Сегодня дорожные подрядчики переживают кризис из-за того, что в 2004–2005 годах был введен закон о госзакупках, ужесточилось ценообразование, были введены различные надзоры и ужесточены проверки,— говорит он.— Нужно защитить заказчиков от произвола контролирующих органов. Нужно смелее проводить реформы, иначе реализовать проекты будет сложно». По количеству автодорог в России наблюдается «жуткое отставание», отмечает директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, если в США и Европе сеть равномерно распределена по территории страны, в РФ основные трассы сосредоточены вокруг столицы. «Во-первых, мы должны приучить пользователей платить за трафик, во-вторых, нам нужны концептуальные перемены по темпам строительства,— говорит господин Блинкин.— В Китае ежегодно вводится 5–11 тыс. км дорог высшей технической категории, у нас — в лучшем случае 200–400 км. От того, что мы много лет обсуждаем одну-единственную новую дорогу Москва—Петербург, становится грустно».

Иван Буранов