По «делу 27 июля» задержали еще четверых

14 октября Следственный комитет РФ на своем сайте сообщил о четверых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несогласованной акции 27 июля в Москве. По версии следствия, в этот день на улице Рождественка Егор Лесных и Максим Мартинцов напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар: «Кроме того, господин Лесных нанес другому правоохранителю удар ногой». Еще один подозреваемый, Андрей Баршай, «напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину». Также задержан Владимир Емельянов, который якобы удерживал силой росгвардейца, мешая ему выполнять служебные обязанности. У господ Лесных, Мартинцова, Баршая и Емельянова дома проведены обыски. В ближайшее время всем четверым будет предъявлено обвинение. Еще «двое других установленных лиц, узнав о проведении следственных действий, скрылись», сообщается на сайте СКР. На YouTube-канале ведомства опубликовано видео, на котором зафиксированы действия подозреваемых.

14 октября следователи допросили и отпустили активиста движения «Декоммунизация» (немногочисленное объединение активистов, требующих критической переоценки советского прошлого, люстрации чиновников с советским бэкграундом, а также переименования объектов, названных в честь событий и персон советского периода) Дэнни Кулинича, также по поводу акции 27 июля. У него дома прошел обыск, изъят мобильный телефон, однако, по словам источника агентства «Интерфакс», он остается в статусе свидетеля.

Владимир Хейфец