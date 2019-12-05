Свидетеля из Лондона обвинили в мошенничестве

Свидетель обвинения по делу полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко, проживающий в Лондоне экс-банкир Герман Горбунцов сам стал фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве. Как полагают в Следственном комитете России, который расследует оба дела, в 2014 году преступная группа во главе с господином Горбунцовым по поддельным документам захватила ООО «Гоголь-Моголь», занимавшееся строительством коттеджного поселка в Тверской области. Сама фирма принадлежала убитому в 2014 году владельцу магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву.

По данным “Ъ”, с заявлением об афере с имуществом более чем на полмиллиарда рублей в правоохранительные органы обратились наследники бизнесмена Александра Минеева. Сам он был расстрелян в 2014 году в подмосковном Королеве. Убийство до сих пор не раскрыто.

По версии СКР, возбудившего уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), через полгода после убийства господина Минеева организованная преступная группа, в которую помимо Германа Горбунцова входили адвокат Вадим Веденин и еще шестеро фигурантов, решила захватить принадлежавшее ему ООО «Гоголь-Моголь». В то время общество владело 71 объектом недвижимости (11 земельных участков и 60 недостроенных коттеджей в Конаковском районе Тверской области).

Отметим, что к тому времени почти все предполагаемые мошенники уже являлись фигурантами уголовного дела о хищении других активов господина Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, владевшей в 21 торговом центре Москвы 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в $1 млрд. Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах — Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Еще в декабре 2018 года по ходатайству следствия в СИЗО был отправлен адвокат Веденин, а большинство остальных фигурантов успели скрыться за границей, и арестовали их заочно.

После этой аферы мошенники взялись за другой актив убитого господина Минеева. Как установили следователи, с помощью фиктивных документов злоумышленники переоформили 100% долей «Гоголь-Моголя» сначала на подконтрольное им ООО «Кредитное товарищество», которое затем реализовало акции другой структуре — ООО «Новоселье». В результате этих действий наследникам господина Минеева был причинен ущерб более чем на полмиллиарда рублей.

По версии СКР, одним из организаторов преступных схем являлся бывший владелец столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Герман Горбунцов. В 2008 году он стал основным владельцем молдавского Universalbank, одновременно получив молдавское гражданство. Тогда же он перебрался жить в Кишинев. По некоторым данным, господин Горбунцов мог быть причастен к так называемой молдавской схеме, по которой из России были выведены десятки миллиардов рублей. После того как в Кишиневе в отношении Германа Горбунцова возбудили уголовные дела по факту мошенничества, экс-банкир перебрался в Великобританию, где на него было совершено покушение.

Отметим, что именно из Лондона господин Горбунцов прислал в СКР свидетельские показания по делу арестованного полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. В них он утверждал, что бывший владелец Инкредбанка и совладелец ООО «Группа компаний 1520» (крупнейший подрядчик ОАО РЖД) Валерий Маркелов с 2009 по 2016 год через адвоката Виктора Белевцева передал офицеру МВД Захарченко более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко, как утверждал господин Горбунцов, ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада.

За дачу взяток скандальному полицейскому Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцев сейчас находятся под арестами, а арестованный заочно совладелец «Группы компаний 1520» Борис Ущерович объявлен в розыск.

Как уже сообщал “Ъ”, 10 июня этого года Пресненский райсуд признал полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко виновным в получении взятки в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 294 УК РФ). Офицера осудили на 13 лет строгого режима и оштрафовали на 117 млн 990 тыс. 160 руб. Позже лишенному награды и звания офицеру Мосгорсуд скостил полгода. При этом история с получением денег от Германа Горбунцова в рассмотренном судом деле не фигурировала. По словам защищающего Дмитрия Захарченко адвоката Юрия Новикова, процессуальные действия по этому эпизоду с его клиентом ожидаются не ранее февраля-марта 2020 года.

Олег Рубникович