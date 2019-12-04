Взыскателей хотят отвести от коммунальных долгов

Коллекторам в очередной раз хотят запретить доступ к долгам по ЖКХ. Новые поправки разработают к январю 2020 года, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ летом этого года подписал президент России Владимир Путин. В документе речь шла о случаях продажи задолженностей. Однако нашлась лазейка — теперь коммунальные службы работают с коллекторами по так называемой агентской схеме: долги остаются у кредитора, но он может заключить с коллекторами договор, и те получают процент со взысканных средств.

Как это повлияет на рынок? И кто теперь будет заниматься долгами по ЖКХ? Новая мера ударит по небольшим игрокам в том числе в регионах, отметил гендиректор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин: «По долгам ЖКХ работает достаточно мало больших коллекторских агентств, так что сильно по рынку крупнейших игроков это не ударит. Взыскатели в основном специализируются на банковских и микрофинансовых долгах. Есть несколько агентств, которые занимаются ЖКХ, вот им, по сути дела, придется менять специализацию или закрываться. Но какого-то кардинального осложнения ситуации произойти не должно».

Если поправки о полном запрете доступа коллекторов к долгам по ЖКХ все-таки примут, то это может допустить на рынок нелегальных игроков, которых нельзя будет контролировать, опасается эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Если коллекторам не дадут зайти на этот рынок, то кто будет заниматься рынком? Так называемые управляющие компании, ТСЖ. Что они будут делать? Начнут нанимать из теневого неколлекторского рынка тех, кто не поднадзорен судебным приставам. По ЖКХ у нас будут такие же проблемы, как три-четыре года назад до принятия 230-ФЗ. Было положено столько сил, чтобы зарегулировать коллекторов так, чтобы любой чих и некорректное поведение контролировалось и привело рынок в порядок, и теперь мы сами говорим: а туда нельзя».

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По данным Росстата, в первом полугодии 2019-го долги граждан по ЖКХ в общей сложности превысили 500 млрд руб.

Елена Иванова